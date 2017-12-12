Как боевики рекрутируют детей и молодежь на севере Афганистана

Халифат за 20 баксов.

Из северных провинций Афганистана поступают многочисленные сообщения о прибытии туда хорошо экипированных боевиков, не скрывающих своей принадлежности к террористической группировке ИГИЛ (запрещенная террористическая организация "Исламское государство Ирака и Леванта", ИГИЛ, ИГ, ISIS или IS англ., Daesh араб., ДАИШ). Корреспондент "Ферганы" поговорил с местными жителями, представителями властей и узнал подробности, что же происходит в провинциях Балх, Джаузджан и Фарьяб.

Так, один из старейшин из Джаркудука, расположенного в провинции Джаузджан на границе с провинцией Фарьяб, господин Аманулла рассказал, что в течение последних дней в Джаркудуке появились несколько сотен хорошо вооруженных боевиков ИГИЛ. Их командиры предупредили жителей, чтобы те освободили дома и школы, где ИГИЛ наметил создать свои штабы и расквартироваться. "До этого мы очень редко видели здесь боевиков ИГИЛ, одетых в черную одежду, в масках. По этим боевикам, вооруженным до зубов, выглядящим очень современно, видно, что они новоприбывшие", - сказал господин Аманулла.

Его слова дополнил житель уезда Дарзаб Маула Али: "Новоприбывшие игиловцы, которые говорят между собой на узбекском, таджикском и арабском языках, уже устроили себе в некоторых селениях штабы и лагеря. Они себя ведут нагло, по-хозяйски! Не спрашивают и не просят, а требуют и указывают жителям, что делать. Мы чувствуем, что местным правоохранительным органам и администрации с этими ИГИЛовцами не справиться".

Одна учительница, работавшая в районе Ислампанджа в провинции Джаузджан, из-за прихода ИГИЛовцев была вынуждена переехать в город Шиберган (столицу провинции). На условиях анонимности она рассказала: "Боевики ИГИЛ, с которыми я сама видела многих молодых девушек и женщин, недавно прибыли в наш уезд и прямо указали местным властям закрыть школы и перемещаться по городу только с их разрешения".

Надо отметить, что район Ислампанджа расположен вдоль границы с соседней Туркменией по Амударье. По словам местных жителей, боевики ИГИЛ стараются укрепить там свои позиции.

Администрация провинции Джаузджан сообщает, что из-за угрозы со стороны ИГИЛ местные жители семьями массово снимаются со своих обжитых мест и переезжают в город Шиберган или в соседнюю провинцию Балх.

Пресс-секретарь губернатора провинции Джаузджан Мухаммад Реза Гафури заявил "Фергане": "Более трех тысяч семей, большинство из которых - жители уезда Дарзаб, - были вынуждены покинуть свои дома из-за угрозы, исходящей от боевиков ИГИЛ. В нашем регионе их-за этого закрылись более 60 школ. По нашим данным, в некоторых школах боевики ИГИЛ устроили штаб и администрацию, а в других освободившихся домах поселились сами вместе с женщинами, которые пришли с ними".

Администрация провинции Джаузджан сообщает, что в начале зимы и с наступлением сильных холодов на севере страны задача предоставить трем тысячам семей новое жилье практически не выполнима.

Рассказывает депутат афганского парламента от провинции Джаузджан Набия Мустафазада: "ИГИЛ в данный момент проводит боевую подготовку молодежи в северных провинциях. Если центральные власти будут сидеть сложа руки и не начнут зачистку уездов, где ИГИЛ фактически взял власть, то в ближайшее время провинция Джаузджан полностью попадет в руки ИГИЛ. Даже некоторых молодых людей, которые учились в школах и университетах, ИГИЛ теперь заставил служить себе".

Член городского совета провинции Джаузджан Халима Садаф подтвердила, что поводы для волнений есть: "В настоящий момент в уезде Дарзаб многие наши местные молодые люди уже находятся в рядах ИГИЛ. Семьи этих ребят даже не подозревают об этом, не знают, где их дети. Это касается даже десяти-двенадцатилетних детей. По нашей информации, из них готовят либо смертников, либо шпионов".

В свою очередь, пресс-секретарь администрации провинции Джаузджан Мухаммад Реза Гафури уточнил: "Мы не владеем информацией о нескольких сотнях молодых людей, которых на нашей земле готовит ИГИЛ, но располагаем достоверными данными о том, что более 60 подростков в возрасте от 10 до 12 лет в уезде Дарзаб в селе Сардара проходят подготовку в рядах ИГИЛ. Набором этих подростков, по нашим данным, занимаются только иностранные боевики: выходцы из Узбекистана, иракские арабы, мусульмане из Франции и Испании".

Житель района Дарзаб рассказал, что, по его оценке, уезд уже на 90 процентов находится под властью ИГИЛ, а в лагерь боевиков в Дарзабе продолжают прибывать молодые люди. Молодежь свозят из разных уездов северного Афганистана, и многие даже не представляют себе, в каком районе Афганистана в итоге оказываются.

Не менее тревожные данные поступили из соседней провинции Балх. По полученной информации, боевиков ИГИЛ видели там в уезде Шортепа и в пограничном с Джаузджаном районе Мардиан. Жители этих уездов сообщают, что боевики ИГИЛ приглашают, а иногда силой рекрутируют в свои ряды местную молодежь. Одна из жительниц уезда Шортепа по имени Хадиджа рассказала подробности: "Местная молодежь из-за безработицы, за плату идет в ряды ИГИЛ. Некоторым платят по 5 долларов в день, некоторым - 10, а иногда и 20 долларов, все - в афгани, но по курсу".

По словам Хадиджи, боевики ИГИЛ, проводя набор, тщательно проверяют местных рекрутов. Им даются задания различной сложности, и те, кто не справляется, отсеиваются.

По данным источников "Ферганы" в провинции Балх, боевики ИГИЛ прибывают туда через провинции Саманган и Джаузджан.

Сходная ситуация наблюдается и в Фарьябе. Один из чиновников местной администрации, пожелавший сохранить анонимность, рассказал, что администрация получила информацию о прибытии хорошо вооруженных боевиков ИГИЛ в некоторые районы провинции вдоль границы с Туркменистаном. По словам чиновника, игиловцы появились в районе Хан Чарбаг и потребовали от местных жителей уговорить молодежь примкнуть к ним. Отдельно они набирали подростков, которые в состоянии выполнять их задания. Источник убежден, что правоохранительные органы провинции Фарьяб все знают о передвижениях и местоположении боевиков ИГИЛ, но никаких активных действий пока не предпринимают.

Главное управление госбезопасности Афганистана подтверждает факт концентрации ИГИЛ в северном регионе и сообщает, что ИГИЛ быстро распространяет свое влияние в афганских провинциях Кунар, Лагман, Нангархар, Бадахшан, Фарьяб, Гор, Джаузджан и Балх.

По мнению многих афганских аналитиков, афганская ветка ИГИЛ до последнего времени не имела тесной связи с ИГИЛ Ближнего Востока, Ирака и Сирии и в основной массе представляла собой остатки Исламского движения Узбекистана (ИДУ) и других террористических группировок, которые раньше объединялись с афганскими и пакистанскими талибами. Однако после поражения в Ираке и неудачи в Сирии группировка ИГИЛ в Афганистане получила усиление: боевики могут перезимовать в афганском приграничье с Пакистаном и подготовиться к весеннему наступлению в Афганистане.

Впрочем, разведка боем уже идет. 9 декабря ночью боевики ИГИЛ в уезде Вама провинции Нуристан, на севере граничащей с Бадахшаном, атаковали блок-пост афганской национальной армии и обезглавили троих солдат. Глава администрации этого района господин Инаятулла подтвердил этот факт, добавив, что это первая атака боевиков ИГИЛ в провинции Нуристан.

Источник - Фергана

