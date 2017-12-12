Из-за тумана в Оше рейсы в Бишкек, Урумчи и Москву задерживаются — аэропорт «Манас»

Из-за тумана в Оше рейсы в Бишкек, Урумчи и Москву задерживаются. Об этом K—News сообщили в ОАО «Международный аэропорт «Манас».
Из-за тумана в Оше рейсы в Бишкек, Урумчи и Москву задерживаются. Об этом K—News сообщили в ОАО «Международный аэропорт «Манас».
Как сообщают в МАМ, в настоящее время видимость в аэропорту Оша нулевая.
«Из-за нулевой видимости в Оше рейсы в Бишкек, Урумчи и Москву задерживаются. Утром были перенесены два внутренних рейса из Оша в Бишкек», — пояснили в пресс-службе воздушной гавани.
knews.kg
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