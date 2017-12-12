Рукаппарата президента КР Алмаз Усенов освобожден от занимаемой должности, его сменил Фарид Ниязов

Руководитель аппарата президента Алмазбек Усенов освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщили в пресс-службе президента КР.

Руководитель аппарата президента Алмазбек Усенов освобожден от занимаемой должности. Об этом сообщили в пресс-службе президента КР.



Вместо Усенова назначен Фарид Ниязов, который уже ранее занимал эту должность при экс-президенте Алмазбеке Атамбаева.



Сообщается, что соответствующие указы подписал президент Сооронбай Жээнбеков.



Напомним, Усенов назначен руководителем аппарата президента 26 августа текущего года.

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