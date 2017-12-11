Кенекеев: В Кыргызстане коррупция подвижна и становится более скрытой

Коррупция подвижна и становится более скрытой. Об этом на конференции по предупреждению коррупции в Кыргызстане заявил вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев.

Коррупция подвижна и становится более скрытой. Об этом на конференции по предупреждению коррупции в Кыргызстане заявил вице-премьер-министр Дайыр Кенекеев.

По его словам, руководители государственных органов совместно с представителями гражданского общества и активистами должны на постоянной основе вырабатывать и совершенствовать действенные механизмы по ее предупреждению в возглавляемых ими министерствах и ведомствах.

«Надо изучать международную практику и современный опыт, внедрять самое лучшее в свою работу, в систему управления. Наши граждане, государственные служащие и бизнесмены стали ощущать реальные шаги органов государственной власти по искоренению коррупции как повсеместного явления. Борьба с коррупцией является одним из приоритетных направлений обеспечения устойчивого развития Кыргызстана. Это нашло своё отражение в новой программе правительства «Жаны доорго кырк кадам», — сообщил Кенекеев.

Вице-премьер добавил, что благодаря реализации национального проекта «Таза Коом» будет исключен прямой контакт потребителя государственной услуги и чиновника, а основу работы всего государственного механизма составит автоматизация и межведомственное взаимодействие через электронный документооборот.

«Правительство путем проведения широкомасштабной информационной и просветительской работы, направленной на изменение правосознания граждан, будет формировать чувства нетерпимости к коррупционным проявлениям. Максимальная доступность информации, открытость и подотчетность госорганов является важным фактором противодействия коррупции, сближения власти с народом, повышения доверия населения к нашей работе», — подчеркнул вице-премьер Кенекеев.

Источник: knews.kg