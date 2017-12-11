Как Данияр Усенов стал Даниилом Урицким, или Кто руководит бакиевским предприятием в Беларуси?

Осенью 2016 года в СМИ начали писать о том, что семья Бакиевых стоит за реализацией масштабного проекта по созданию высокотехнологичного агропромышленного производства — Белорусской национальной биотехнологической корпорации (ЗАО «БНБК»).

Осенью 2016 года в СМИ начали писать о том, что семья Бакиевых стоит за реализацией масштабного проекта по созданию высокотехнологичного агропромышленного производства — Белорусской национальной биотехнологической корпорации (ЗАО «БНБК»).

Что известно?



Странно, что Курманбек Бакиев, который утверждал недавно в фильме казахских документалистов, что уехал в чем был и что у него отняли все, даже нижнее белье, никак не поясняет, откуда он нашел деньги на создание ЗАО “БНБК”. Впрочем, лицемерие и коварство этого человека не имеют предела. Так что не стоит удивляться.



Как писали белорусские интернет–издания, решение о создании биотехнологического производства было принято 8 августа 2016 года. В этот день Александр Лукашенко подписал соответствующий указ.



Согласно документу, вблизи Руденска в Пуховичском районе на 160 гектарах планируется построить заводы, производящие лизин, треонин, триптофан, комбикорма, а также линии по переработке семян масличных культур. Комплекс зернохранилищ, автокомбинат, а также научно–исследовательскую лабораторию.

Проект рассчитан на 2016–2032 годы. Общий объем инвестиций оценивается в 1 млрд. долларов. Финансирование планируется осуществить в том числе за счет кредитных ресурсов.



Интернет–ресурс Naviny.by писал о том, что к реализации проекта “БНБК” может быть причастна компания Pregan Foundation, которая фигурирует в скандальном “Панамском архиве”.



Pregan Foundation является основным акционером канадских компаний Biotech Agriculture International Inc. и Agro Industries International Inc. Они в свою очередь выступают главными акционерами (52%) ЗАО “Белорусская национальная биотехнологическая корпорация”.



Часть активов также принадлежит российской компании “Вирен–Инвест” (15%) и Миноблисполкому (33%). Правда, как поясняли специалисты, выпуска акций еще не было, поэтому доли могут быть перераспределены.



Кто стоит за Pregan Foundation, в “Панамском архиве” не указано. Известно лишь, что компания является акционером еще 16 фирм, представителем которых выступает швейцарский адвокат Андрэ Золту (Andre Zolty). Всего этот юрист представляет интересы 912 компаний, упомянутых в архиве. В швейцарской прессе его имя фигурирует, в частности, в связи с судебным процессом в отношении двух американских бизнесменов, приговоренных к тюремному заключению за уклонение от уплаты налогов.



СМИ пытались связаться с директором ЗАО “БНБК” Даниилом Урицким, но он все время уходил от разговоров, и даже его трудно было увидеть. Между тем этот человек мог пролить свет на многие обстоятельства создания корпорации. По логике вещей директор акционерного общества с амбициозными планами должен быть открыт прессе, тем более что это бесплатный пиар. Так что же удерживало директора от общения с прессой?

Кто вы, директор Урицкий?



По идее, корпорацию должен был возглавить проверенный человек, который близок к Бакиевым. И понятно было, что компания Pregan Foundation аффилирована с семьей Бакиевых.



Чему–чему, а выводу денег в оффшоры братья и сыновья Бакиева хорошо научились благодаря таким международным аферистам, как Евгений Гуревич, долгое время помогавший отмывать деньги итальянской мафии, одновременно являясь финансовым советником Максима Бакиева.



На то, что за этими канадскими компаниями стоят Бакиевы, указывают и документы, которые подписывал поначалу загадочный Даниил Урицкий. Так, в регистрационных документах ЗАО “БНБК” указывается, что представителем Agro Industries International Inc. с правом подписи выступает Рифат Утюшев, который был назначен председателем совета директоров ЗАО “БНБК”.



Этот предприниматель известен и неизвестен в Кыргызстане. Только узкий круг журналистов знает Утюшева. А между тем он являлся очень близким человеком Максима Бакиева и его кореша Алексея Елисеева. В период с 2007–го по апрель 2010 года занимал должность финансового директора Фонда развития КР, председателем совета директоров которого был Максим Бакиев.



В донесении посла США перед революцией 2010 года, которое было опубликовано на сайте WikiLeaks, говорилось: “Данияр Усенов подчеркнул, что в сложившейся ситуации и по поручению Президента Бакиева, в целях сохранения политических и экономических интересов Киргизстана и США открыть “зеленый коридор” для следующих лиц:



Алексей Елисеев, заместитель директора ЦАРИИ, генеральный директор Фонда развития Киргизии (председатель правления и член совета директоров), председатель совета директоров госкомпании “Киргизалтын”, финансовый директор Фонда развития Киргизии Рифат Утюшев, руководитель ООО “Финифор” Рустам Акжолов, председатель правления АО “Дастан” Алексей Ширшов, граждане РФ — Михаил Надель, Андрей Галицкий, Александра Катрин, гражданин США Роберт Генкин — управляющий директор ОАО MGN Capital, руководитель Департамента корпоративных финансов и исследований, Майкл Фокс–Рабинович — директор по управлению активами, портфельными инвестициями ОАО MGN Asset Management, а также для граждан Киргизии Нургуль Абдразаковой — управляющей операционной деятельностью ЗАО MGN Group, Жапара Усенова — вице–президента по правовым вопросам ЗАО MGN Group” (http://www.moscow– post.com/in_world/wikileaks_idet_po_kirgizskomu_sledu6590/).



То есть Рифат Утюшев был назван в числе лиц, которые нуждаются в “зеленом коридоре”, так как он был замешан в финансовых аферах семьи Бакиевых.

Он также был связан с Данияром Усеновым, будучи членом правления ЗАО “Южно–Кыргызский цемент” и финансовым директором. За этим предприятием стоял и его главным лоббистом был Данияр Усенов. И что примечательно, ключевым пайщиком казахстанской инвестиционной группы “Верный капитал”, которой принадлежит ЗАО “Южно–Кыргызский цемент”, является Булат Утемуратов.



Одним словом, Утюшев — человек, который верно и преданно служил Бакиевым и их окружению.



Теперь пришло время раскрыть лицо Даниила Урицкого. Как выяснили инсайдеры, за этой фамилией скрывается Данияр Усенов! Теперь, если сложить пазлы, все сходится, и даже Утюшев ложится к месту. Вот мы и нашли его с подложными документами.



Таким образом, разыскиваемый в Кыргызстане экс–премьер Усенов в настоящее время находится на территории Беларуси. Он просто сменил свои анкетные данные на Урицкого Даниила Тимуровича 1967 года рождения. По информации инсайдеров, Усенов использует заграничный паспорт гражданина Беларуси серии МР3811200, выданный Фрунзенским РУВД г. Минск от 24.04.2016 г., действительного до 24.04.2026 г. на имя Урицкого Д.Т.



И с этим паспортом Усенов–Урицкий свободно и регулярно посещает Казахстан, другие страны СНГ, летает в ОАЭ и КНР.



Стоит напомнить, что приговором Первомайского районного суда города Бишкека от 07.06.2013 года Данияр Усенов за незаконное предоставление части территории (11.31 га) парка имени Ататюрка для строительства жилых домов, совершенное в его бытность мэром столицы, заочно осужден к 15 годам лишения свободы с конфискацией имущества, с отбыванием наказания в колонии усиленного режима.



Приговором Военного суда Бишкекского гарнизона от 21.07.2014 года Данияр Усенов за превышение должностных полномочий и соучастие в убийстве на посту премьер–министра КР по делу о событиях 7 апреля 2010 года заочно осужден к пожизненному лишению свободы. Указанные приговоры судами высшей инстанции КР оставлены без изменений.



Такие вот акционеры и руководители возглавили ЗАО “БНБК”. Президент Лукашенко фактически допустил к крупному проекту людей, которые спокойно могут распилить деньги и выехать в другую страну. Как говорится, пустил козлов в огород.



Между тем в качестве генерального подрядчика проекта Усеновым–Урицким была привлечена компания “China CAMC Engineering Co., LTD” (КНР). 11 августа 2016 года советом директоров ЗАО “БНБК” утверждено кредитное соглашение на реализацию в Республике Беларусь инвестиционного проекта между ЗАО “БНБК”, Министерством финансов Республики Беларусь и Эксимбанком Китая. В настоящее время ЗАО “БНБК” под гарантии правительства Беларуси просит у Эксимбанка КНР льготный кредит на сумму 628 млн. долларов.



Согласно Указу президента Беларуси от 13 ноября 2017 года “О реализации инвестиционного проекта”, ЗАО “БНБК” предоставило в качестве залога государству возводимые капитальные строения (заводы, сооружения), изолированные помещения, оборудование, инвентарь, сырье и полученную продукцию при реализации проекта.



Почему Лукашенко доверился Бакиевым, Усенову и Утюшеву, трудно понять. Может, президент Беларуси недостаточно осведомлен о криминальных талантах этих деятелей, тогда эта статья ему в помощь.

А органы прокуратуры Кыргызстана продолжают нажимать на своих коллег в Беларуси с требованием экстрадиции не только Бакиева, но и Усенова–Урицкого. Почерковедческая экспертиза без труда докажет, что почерк директора в документах ЗАО “БНБК” идентичен почерку Усенова, который разыскивается правоохранительными органами Кыргызстана. Да и свидетели опознают его, причем их будет много. Как же забыть человека, который так красиво мог бравировать с телеэкранов и, занимая пост премьера, продавал по дешевке стратегические объекты страны подставным компаниям Бакиевых.

Марат САРЫМСАКОВ, Источник: "Вечерний Бишкек"