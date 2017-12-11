Кырдепутатка Карамушкина требует отставки КырПравительства. Обвиняя его в аферах с имуществом, "отжатым" у Макса Бакиева

Киргизский депутат призвала правительство уйти в отставку из-за продажи коттеджей сына экс-президента



Киргизский депутат призвала правительство уйти в отставку из-за продажи коттеджей сына экс-президента

Депутат от Социал-демократической партии Киргизии Ирина Карамушкина на заседании парламента 7 декабря предложила членам правительства добровольно оставить свои должности в случае, если подтвердится изложенная в расследовании "Ферганы" информация об их причастности к продаже 48 коттеджей, ранее принадлежавших сыну экс-президента страны Максиму Бакиеву.

"Я против того, чтоб распродавали эти коттеджи. Сейчас все члены правительства под микроскопом, потому что обещаний было много. За каждым из вас будут журналистские расследования, и если это так, то нужно, наверное, снимать с себя ответственность", – отметила Карамушкина. По мнению депутата, вместо того, чтобы распродавать объекты без тендера, можно было бы, например, устроить социальную деревню для детей.

В то же время Дуйшенбек Зилалиев, недавно возглавивший Фонд по управлению государственным имуществом, назвал распространенную в СМИ информацию "грязными слухами". "Ни один член правительства не имеет отношения к этой сделке", – подчеркнул он. В свою очередь премьер-министр Киргизии Сапар Исаков назвал журналистское расследование "грязной ложью". Он подчеркнул, что названный в расследовании его школьным товарищем председатель БТА-банка Темир Рыскулов учился в столичной школе №5, а сам он заканчивал школу в Оше.

Как сообщалось ранее, участок с 48 коттеджами в элитном районе Бишкека был продан государством в сентябре 2017 года за 142 миллиона сомов. Заявки на покупку поступили от компаний "Бизнес Про" и "ВостокТехКомплект". Стартовая цена составила 130 миллионов сомов ($1,897 млн). Объект купил "ВостокТехКомплект" за 142 миллиона сомов, несмотря на то, что ранее Госкомитет нацбезопасности оценивал коттеджи в 748 миллионов сомов (примерно $16,5 млн). Ряд оппозиционных депутатов и общественность раскритиковали власти, посчитав стоимость заниженной.

В ходе расследования корреспонденту "Ферганы" Эльнуре Алкановой удалось выяснить, что учредитель "ВостокТехКомплекта" Айбек Сатиев лишь представлял интересы настоящего покупателя Темира Рыскулова - соратника премьер-министра Исакова. В период совершения сделки родной брат премьер-министра Капар Исаков был назначен советником председателя правления БТА-банка.

Источник - fergananews.com