Скончался популярный киргизский актер Марат Козукеев (47 лет)

В Бишкеке в возрасте 47 лет скончался заслуженный артист Кыргызстана, актер Марат Козукеев. Информацию КирТАГ подтвердили близкие актера.
В Бишкеке в возрасте 47 лет скончался заслуженный артист Кыргызстана, актер Марат Козукеев. Информацию КирТАГ подтвердили близкие актера.
По некоторым данным, актер страдал сахарным диабетом.
В последние годы Козукеев работал актером, режиссером и художественным руководителем Кыргызского национального драмтеатра имени Токтоболота Абдымомунова. Снялся во многих кыргызских кинофильмах.
Источник - kyrtag.kg
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