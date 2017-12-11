Скончался популярный киргизский актер Марат Козукеев (47 лет)

В Бишкеке в возрасте 47 лет скончался заслуженный артист Кыргызстана, актер Марат Козукеев. Информацию КирТАГ подтвердили близкие актера.

В Бишкеке в возрасте 47 лет скончался заслуженный артист Кыргызстана, актер Марат Козукеев. Информацию КирТАГ подтвердили близкие актера.

По некоторым данным, актер страдал сахарным диабетом.



В последние годы Козукеев работал актером, режиссером и художественным руководителем Кыргызского национального драмтеатра имени Токтоболота Абдымомунова. Снялся во многих кыргызских кинофильмах.





Источник - kyrtag.kg

