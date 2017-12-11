В результате пожара в Аксыйском районе погиб один человек

В одном из домов в селе Кызыл-Джар Аксыйского района произошел пожар.

В одном из домов в селе Кызыл-Джар Аксыйского района произошел пожар.

Как сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций, после тушения возгорания в жилище было обнаружено обгоревшее тело мужчины. Им оказался 47-летний хозяин дома.

Причины возгорания выясняются. Следствие начали и сотрудники местного РОВД.

Азаттык