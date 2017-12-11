В результате пожара в Аксыйском районе погиб один человек

В одном из домов в селе Кызыл-Джар Аксыйского района произошел пожар.
В одном из домов в селе Кызыл-Джар Аксыйского района произошел пожар.
Как сообщает Министерство чрезвычайных ситуаций, после тушения возгорания в жилище было обнаружено обгоревшее тело мужчины. Им оказался 47-летний хозяин дома.
Причины возгорания выясняются. Следствие начали и сотрудники местного РОВД.
Азаттык
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