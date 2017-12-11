Журналиста Криса Риклтона из Кыргызстана депортировали в Дубай

Британский журналист, корреспондент агентства Франс-Пресс Крис Риклтон, которого 9 декабря не впустили в Кыргызстан, был депортирован в Дубай, сообщила «Азаттыку» его коллега Толкун Наматбаева.
Британский журналист, корреспондент агентства Франс-Пресс Крис Риклтон, которого 9 декабря не впустили в Кыргызстан, был депортирован в Дубай, сообщила «Азаттыку» его коллега Толкун Наматбаева.
Оттуда Риклтон планирует вылететь в казахстанский офис агентства Франс-Пресс. Проживающий и работающий в Кыргызстане на протяжении последних семи лет Крис Риклтон сообщил о том, что не может въехать в КР 9 декабря на своей странице в Facebook.
Журналист сообщил, что он женат на гражданке Кыргызстана, у них есть дочь и выразил надежду, что власти страны разрешат ему въехать в КР. Свое обращение в соцсети он адресовал президенту Сооронбаю Жээнбекову.
Риклтон преподает в Американском университете в Центральной Азии в Бишкеке. С 2015 года он сотрудничает с агентством Франс-Пресс, в этом качестве он активно освещал Игры кочевников в Кыргызстане.
Ранее Государственный комитет национальной безопасности прокомментировал запрет на въезд в Кыргызстан журналисту. Как сообщил «Азаттыку» официальный представитель ГКНБ Рахат Сулайманов, Крису Риклтону въезд в КР запретили за нарушение визового режима. Какие законы, касающиеся пребывания в Кыргызстане, нарушил журналист в спецслужбах не уточняют.
Азаттык
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