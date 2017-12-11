Члены ЦИК сняли Атыр Абдрахматову с должности заместителя председателя

Члены Центральной избирательной комиссии сняли Атыр Абдрахматову с должности заместителя председателя ЦИК. Соответствующее решение принято на заседании сегодня, 8 декабря.
Члены Центральной избирательной комиссии сняли Атыр Абдрахматову с должности заместителя председателя ЦИК. Соответствующее решение принято на заседании сегодня, 8 декабря.
Данный вопрос в повестку дня был внесен дополнительно, докладчиком выступил Алмаз Асаналиев. По его словам, одной из причин отзыва Абдрахматовой стало систематическое неисполнение функциональных обязанностей государственного служащего. "За" проголосовали 8 членов Центризбиркома: глава Нуржан Шайлдабекова, Абдыжапар Бекматов, Алмаз Асаналиев, Акылбек Эшимов, Кайрат Осмоналиев, Гульнара Баатырова, Бахтияр Кадыров, Адилет Сатыгулов. "Против" проголосовали Назарали Арипов и А. Абдрахматова. Елена Джилкичиева и Гульнара Джурабаева отсутствовали на заседании.
А. Абдрахматова выдвинута в ведомство фракцией "Республика - Ата-Журт".
Источник: Баракелде, перевод: gezitter.org
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