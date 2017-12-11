Аппетит «открылся и закрылся»

На прошлой неделе в стране произошел большой шумный переполох. Шумиха Чубака (ажы Жалилова). Чубак едва не расколол большой народ на три части: в целом женатых, женатых на одной бабе и женатых на двух бабах – близняшках.





На прошлой неделе в стране произошел большой шумный переполох. Шумиха Чубака (ажы Жалилова). Чубак едва не расколол большой народ на три части: в целом женатых, женатых на одной бабе и женатых на двух бабах – близняшках. Особенно со стороны баб поднялся крик до разрыва глотки. Единственная причина такого ора – «официальное» взятие второй бабы Чубаком ажы. Причиной стало, что не выпроводил первую бабу, а сверху взял вторую. Объясняя кухонным языком, в суп навалил котлету с гарниром и сожрал, съел-выпил. В жизни никогда так не евшие «однокишечные» взвыли. Из-за этого КыГыБы опешил и, решив «вот воздаяние за грех ажы», вызвал «виновника» в кабинет. Провел допрос.

На основе допроса ажыке вышел оправданным. Выяснилось, он никогда не говорил «возьму вторую бабу». Общественность ослышалась. Вот тебе поговорка «общественность не врет, а неправильно слышит». У твоего Чуке есть только одна баба. От этой особи женского пола есть дети. От другой особи женского пола ничего нет. Это правда, остальных «калачей» уважает, любит как особей женского пола (самок). Может быть, некоторым посылал «СМС». Если сами трутся об него, пошлет же «эсэмэс». Если бы не послал, подумали бы, что «не мужик». Может, и отправлял смс ради чести. КыГыБы это правильно понял. Разъяснил закон. Взял написанную объяснительную. На этом дело закрылось. Пока с опаской закрылось.

Источник: газета «De факто» №47 от 08.12.2017/стр.2 перевод:, gezitter.org