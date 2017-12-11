Министр Улан Исраилов – кадр, который далеко пойдет

Глава МВД Улан Исраилов уже более года возглавляет отрасль. За это время прозвучали различные мнения в сторону нашего героя. На этот раз мы обратились к известным личностям, чтобы узнать их мнение о деятельности генерал-майора Улана Исраилова.





Глава МВД Улан Исраилов уже более года возглавляет отрасль. За это время прозвучали различные мнения в сторону нашего героя. На этот раз мы обратились к известным личностям, чтобы узнать их мнение о деятельности генерал-майора Улана Исраилова.

Зарылбек Рысалиев, экс-министр, генерал-майор:

- Братишка Улан, конечно, молодой министр. Его будущее, как руководителя, еще впереди. В личном составе Министерства внутренних дел сейчас трудятся такие же молодые начальники, как Улан Исраилов. С такой молодой и способной командой, можно проводить реформы. Я считаю, что у министра Улана Исраилова будущее впереди. Таким кадрам, которые далеко пойдут, нужно дать возможность работать. Желаю успеха в ответственной работе.

Абдылда Суранчиев, экс-министр, генерал-майор:

- Прежде чем озвучить мнение о министре внутренних дел Улане Исраилове, хочу оглянуться назад и привести один пример. Был тогда министром внутренних дел. Однажды из аппарата президента ко мне поступило предложение, касающееся Улана Исраилова. Поинтересовался биографией и выяснил, что окончил он высшую милицейскую школу в Омске, поработал у нас некоторое время, затем стал личным телохранителем. В свое время работал в Свердловском РОВД столицы. Так как предложение поступило из аппарата президента, я пригласил этого джигита на беседу, чтобы лучше узнать его. Сразу было видно, что это нормальный джигит. Бакыт Жусубалиев тогда был моим первым заместителем. Мы побеседовали с Уланом Исраиловым и назначили его начальником Свердловского РОВД. Исраилов достойно управлял районным отделом милиции. Короче говоря, работал хорошо.

Когда я ушел из МВД, министр Мелис Турганбаев сделал Улана Исраилова начальником 7-го главного управления МВД. Наверное там он хорошо поработал, так как его перевели на ответственную должность в ГКНБ. Проработав там в качестве первого заместителя председателя, он возглавил нашу отрасль. Старается в работе министра. Все это рассказываю потому, что я в свое время помог Улану Исраилову начать работу на руководящих постах в милиции. Об этом расскажет и сам братишка Улан, если у него спросите. Если бы в свое время я бы проигнорировал предложение из аппарата президента, Исраилов не занял бы руководящую должность. Он продолжил бы трудиться в службе государственной охраны и не смог бы перевестись в милицию. Соответственно, будучи министром, я открыл дорогу Улану. Если перед джигитом появляется возможность, он должен работать. Желаю ему успеха в дальнейшем.

Источник: газета «Азия news» №49 от 07.12.2017 / стр. 8, gezitter.org