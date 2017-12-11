Милиция проверяет заявление жены Чубака Жалилова с просьбой о помощи

Сотрудники Октябрьского РОВД Бишкека проводят проверку заявления жены Чубака Жалилова с просьбой о помощи. Эту информацию сегодня, 9 декабря, сообщили из пресс-службы РОВД.

Вчера, 8 декабря, в соцсетях распространилась информация, что жена Чубака ажы обратилась с заявлением в кризисный центр "Сезим". В заявлении, приписываемом Гулнур Жалиловой, она просит помощи у соответствующих органов, заявляя, что беспокоится за свою безопасность, а также своих детей.

По информации РОВД, это заявление зарегистрировано в Октябрьском отделе внутренних дел, сразу началась деятельность по проверке данного заявления. На данный момент кризисный центр "Сезим" еще не подтвердил эту информацию.

В интернете экс-муфтий Чубак Жалилов заявил, что взял вторую жену. Его заявление вызвало большую волну дискуссий, звучало много мнений, что это противоречит законом. Позже правоохранительные органы провели с ним беседу, о чём Жалилов написал сам.

"Правда, что на основании написанного на меня заявления соответствующие стороны провели со мной беседу. Но там не было никаких неправильных действий, способных причинить ущерб чести и достоинству моему или моей семьи. Хочу подчеркнуть, что беседа была проведена на принципах взаимоуважения, гуманности и законности. Слухи о том, что там держали на протяжении долгих часов, без воды, не соответствуют действительности", - сказал экс муфтий.

Он также отметил, что, по закону, многоженство считается когда две или более жены проживают вместе или ведут совместное хозяйство.

"Согласно статье 153 Уголовного кодекса, "двоеженство или многоженство, то есть сожительство с двумя или несколькими женщинами с ведением общего хозяйства". Говоря законом языка, многоженством считается, если две или более жены проживают в одном доме, ведут совместное хозяйство и совместный быт. Даже в случае совместного проживания, внимание уделяется только тогда, когда одна из двух жен напишет заявление. Вторая жена считается таковой при получении свидетельства о браке в ЗАГСе. В остальных случаях в законе используется термин не "вторая жена", а другой, который высказать не представляется удобным", - сказал Жалилов.

Кроме того Чубак ажы заявил, что в его жизни три женщины имеют для него огромное значение. "Три женщины имели в моей жизни большое значение. "Первая – это моя бабушка Уруяткан. Она научила меня мусульманским основам веры, познакомила с Богом, вместе с ней я читал "Манас" в раннем детстве, благодаря ей формировалось моё мироощущение через "Манас", через сказки, поминальные плачи, пословицы и поговорки. Вторая – родившая и воспитавшая меня достопочтенная мать - Гулжамал эжекей! Она была великая женщина, хранившей благодать семьи, уважавшей мужа, образцом чистоты. Она была нежной матерью, не огорчалась нужде, не уставала трудиться, ни на кого не таила обиды. Третья – сердобольная Гулнур айым, ухаживающая за мной, опора и поддержка. Как для нашего пророка никто не мог заменить Хадичу, так никто не может заменить мне Гулнур айым: ее место, статус, уровень. Никто не может с ней сравниться. Моё уважение и любовь к ней безграничны", - написал Ч. Жалилов.

Источник: Баракелде, gezitter.org