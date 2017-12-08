Африканский феминизм - Фото

Чем живет самая красивая девушка во Вселенной

«Мисс Вселенной» 2017 года объявили представительницу Южноафриканской Республики (ЮАР), 22-летнюю Деми-Ли Нель-Питерс. Девушка получила не только корону, но и щедрый рекламный контракт, апартаменты в Нью-Йорке и обеспечение на год. Судя по всему, победительница отличается не только своей красотой, но и стремлением бороться за права женщин во всем мире: она намерена организовать женские курсы по самообороне и считает, что современный мир несправедливо занижает заработную плату женщинам. «Лента.ру» изучила Instagram-аккаунт девушки, чтобы узнать, как проходят обычные будни «Мисс Вселенной».



Конкурс «Мисс Вселенная» проводится с 1952 года, но за все это время представительница Южной Африки побеждала лишь однажды: в 1978 году корона досталась Маргарет Гардинер из Кейптауна. Деми-Ли Нель-Питерс стала второй победительницей из этой страны.



Деми-Ли 22 года. Недавно она окончила университет по специальности «бизнес-менеджмент». Девушка свободно владеет двумя языками — английским и африкаанс.



«Мисс Вселенной необходимо преодолеть множество страхов и таким образом помочь преодолеть свои страхи и другим, — сказала Деми-Ли на последнем раунде конкурса. — Это женщина, которой все по плечу, и я — именно такой человек».

Деми-Ли считает, что самая важная проблема, с которой сталкиваются женщины по всему миру, — низкая плата за труд. «Кое-где женщины получают на четверть меньше мужчин, хотя работают на той же позиции и по тому же графику, — заявила она. — Не думаю, что это правильно. Считаю, что женщинам должны платить столько же».

У Деми-Ли два питомца — йоркширские терьеры Бенджи и Бакстер.Отец и мать победительницы «Мисс Вселенная» разведены, но у нее прекрасные отношения с отчимом и мачехой. По ее словам, она гордится своими «четырьмя родителями». Деми-Ли увлекается бегом по пересеченной местности и любит ходить в походы. Ей нравится высказывание Альберта Эйнштейна: «Женщина, которая следует за всеми, никогда не опередит других. Женщина, которая идет одна, скорее попадет туда, где до нее не бывал никто».Любимое кушанье Деми-Ли — бычий хвост в красном вине с африканским кукурузным гарниром. Впрочем, от более простой еды тоже не отказывается: на фото у нее в тарелке обычные макароны. На досуге Деми-Ли занимается скрапбукингом — оформляет альбомы из фотографий, газетных вырезок, рисунков и памятных мелочей. Кроме того, она обожает самодельные открытки.Через месяц после победы на национальном конкурсе красоты на девушку напали четыре вооруженных грабителя. Деми-Ли вышла из машины и протянула им ключи, но они сказали: «Забирайся обратно — поедешь с нами». Она ударила одного из бандитов по горлу и бросилась бежать. Один из проезжавших автомобилей подобрал ее и помог добраться до безопасного места. После этого случая она решила открыть курсы самообороны для женщин. Деми-Ли называет своей главной мотивацией в жизни 10-летнюю сводную сестру Франже, которая страдает от врожденного недуга: у нее отсутствует мозжечок.

После победы Деми-Ли планирует поддерживать борьбу с эпидемией СПИДа в Южной Африке. По данным ЮНЭЙДС, в 2007 году от этой болезни страдали 5,7 миллиона жителей страны — почти 12 процентов населения.

Лента. ру