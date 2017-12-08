Россиянин убил бывшую жену с тремя детьми и разобрал их на органы

По данным следствия, после расторжения брака бывшие супруги продолжили жить вместе с тремя малолетними детьми. Мужчина злоупотреблял спиртным и ревновал бывшую жену, из-за чего, как выяснило следствие, в доме возникали ссоры.





Жителя Рязанской области подозревают в убийстве бывшей жены и троих детей, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.

Тела обнаружили в апреле в одной из квартир в поселке Искра. На месте был задержан бывший супруг убитой женщины.



По данным следствия, после расторжения брака бывшие супруги продолжили жить вместе с тремя малолетними детьми. Мужчина злоупотреблял спиртным и ревновал бывшую жену, из-за чего, как выяснило следствие, в доме возникали ссоры.

«После очередной ссоры вечером 2 апреля мужчина ножом нанес бывшей супруге множественные удары. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Затем он поочередно стал наносить удары ножом детям», — говорится в сообщении.

Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина страдает психическим расстройством, убийства он совершил в состоянии невменяемости. Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о принудительном лечении.

Как отмечает РИА Новости, у двоих из убитых детей мужчина извлек части внутренних органов.

Лента. ру