Россиянин убил бывшую жену с тремя детьми и разобрал их на органы

По данным следствия, после расторжения брака бывшие супруги продолжили жить вместе с тремя малолетними детьми. Мужчина злоупотреблял спиртным и ревновал бывшую жену, из-за чего, как выяснило следствие, в доме возникали ссоры.
Жителя Рязанской области подозревают в убийстве бывшей жены и троих детей, сообщается на сайте регионального управления Следственного комитета России.
Тела обнаружили в апреле в одной из квартир в поселке Искра. На месте был задержан бывший супруг убитой женщины.
По данным следствия, после расторжения брака бывшие супруги продолжили жить вместе с тремя малолетними детьми. Мужчина злоупотреблял спиртным и ревновал бывшую жену, из-за чего, как выяснило следствие, в доме возникали ссоры.
«После очередной ссоры вечером 2 апреля мужчина ножом нанес бывшей супруге множественные удары. От полученных телесных повреждений женщина скончалась на месте происшествия. Затем он поочередно стал наносить удары ножом детям», — говорится в сообщении.
Психолого-психиатрическая экспертиза показала, что мужчина страдает психическим расстройством, убийства он совершил в состоянии невменяемости. Уголовное дело направлено в суд для решения вопроса о принудительном лечении.
Как отмечает РИА Новости, у двоих из убитых детей мужчина извлек части внутренних органов.
Лента. ру
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