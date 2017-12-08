Атыр Абдрахматову сняли с должности зампредседателя ЦИК

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на своем заседании сняла Атыр Абдрахматову с должности заместителя председателя ЦИК.



Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на своем заседании сняла Атыр Абдрахматову с должности заместителя председателя ЦИК.

С инициативой об этом выступил член комиссии Алмаз Асаналиев. По его словам, во время президентских выборов Абдрахматова своими высказываниями нанесла урон чести и достоинству членов ЦИК. 8 из 12 членов комиссии поддержали его предложение.

Атыр Абдрахматова продолжит работу в ЦИК в качестве члена комиссии.

В сентябре председатель и четыре члена комиссии, в том числе, Атыр Абдрахматова, выступили с обвинениями в адрес друг друга.

Азаттык