Атыр Абдрахматову сняли с должности зампредседателя ЦИК

Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на своем заседании сняла Атыр Абдрахматову с должности заместителя председателя ЦИК.
Центральная комиссия по выборам и проведению референдумов на своем заседании сняла Атыр Абдрахматову с должности заместителя председателя ЦИК.
С инициативой об этом выступил член комиссии Алмаз Асаналиев. По его словам, во время президентских выборов Абдрахматова своими высказываниями нанесла урон чести и достоинству членов ЦИК. 8 из 12 членов комиссии поддержали его предложение.
Атыр Абдрахматова продолжит работу в ЦИК в качестве члена комиссии.
В сентябре председатель и четыре члена комиссии, в том числе, Атыр Абдрахматова, выступили с обвинениями в адрес друг друга.
Азаттык
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