Из Сахарово депортировали 16 кыргызстанцев

Из центра содержания иностранцев в российском поселке Сахарово депортировали 16 граждан Кыргызстана. Об этом сообщил омбудсмен Кубат Оторбаев.
Из центра содержания иностранцев в российском поселке Сахарово депортировали 16 граждан Кыргызстана. Об этом сообщил омбудсмен Кубат Оторбаев.
По его словам, в учреждении содержались 44 кыргызстанца, их обвиняют в нарушении законов России. Им оказаны правовые консультации.
В начале декабря Кубат Оторбаев во время своего визита в Россию посетил специальное учреждение временного содержания иностранных граждан МВД РФ в поселке Сахарово в Московской области.
Ранее кыргызстанские мигранты жаловались на насилие в центре содержания иностранцев. По их словам, мигрантов избивают, оставляют на холоде, а также используют электрошокер.
По официальным сведениям, на сегодняшний день на территории России находится около 615 тысяч мигрантов из КР, 300 тысяч из них – в Москве.
Азаттык
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!