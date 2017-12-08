Из Сахарово депортировали 16 кыргызстанцев

Из центра содержания иностранцев в российском поселке Сахарово депортировали 16 граждан Кыргызстана. Об этом сообщил омбудсмен Кубат Оторбаев.



Из центра содержания иностранцев в российском поселке Сахарово депортировали 16 граждан Кыргызстана. Об этом сообщил омбудсмен Кубат Оторбаев.

По его словам, в учреждении содержались 44 кыргызстанца, их обвиняют в нарушении законов России. Им оказаны правовые консультации.

В начале декабря Кубат Оторбаев во время своего визита в Россию посетил специальное учреждение временного содержания иностранных граждан МВД РФ в поселке Сахарово в Московской области.

Ранее кыргызстанские мигранты жаловались на насилие в центре содержания иностранцев. По их словам, мигрантов избивают, оставляют на холоде, а также используют электрошокер.

По официальным сведениям, на сегодняшний день на территории России находится около 615 тысяч мигрантов из КР, 300 тысяч из них – в Москве.

Азаттык