"Бывает, что кыргызских девушек замуж отдают для погашения кредита", - Г.Жумабаева

В Кыргызстане 24 октября отметили День ООН. В этом году исполнилось 25 лет с момента присоединения Кыргызстана к организации.



В Кыргызстане 24 октября отметили День ООН. В этом году исполнилось 25 лет с момента присоединения Кыргызстана к организации.

За время своего существования ООН добилась значительных результатов в деле защиты прав человека, прав женщин и борьбы против насилия. "Азаттык" поговорил с гендерным экспертом, членом движения "Сообща остановим насилие" UN Woman Гульбарчын Жумабаевой о правах женщин.

"Азаттык": Как вы можете охарактеризовать гендерную ситуацию в стране? Достаточно ли защищаются права женщин и девушек?

​Гулбарчын Жумабаева: Можно сказать, что сейчас работа ведется на достаточном уровне. Был принят план мероприятий по достижению гендерного равенства до 2020 года.

В настоящее время реализуется Национальный план действий на 2015-2017 годы. В его рамках работают международные организации, программы ООН и местные организации.

В ноябре 2016 года был принят закон о запрете совершения обряда нике для несовершеннолетних девочек. В этом году были приняты изменения в закон о защите и охране от семейного насилия. В соответствии с законом, не требуется заявления пострадавшего в случае совершения семейного насилия со стороны супруга или родственников. Свидетели или очевидцы, соседи или родственники могут сообщить о факте в милицию.

Кроме того, пострадавшим дается трехдневный охранный ордер. Если насилие будет продолжаться, то охранный ордер выдается на 30 дней. Сейчас насилию подвергаются и дети, в основном, маленькие девочки. Им тоже выдается охранный ордер. Еще одно достижение: законы не просто принимаются - на местах идет активная информационная кампания.

"Азаттык": Кто ведет разъяснительную работу среди местного населения?

Гулбарчын Жумабаева: Программа развития ООН (ПРООН) взяла в свои руки информационную кампанию в семи областях Кыргызстана, оказав технико-материальную и ресурсную помощь региональным и гендерным организациям. Если первый этап информационной кампании был проведен в январе-марте прошлого года, то в этом году он только начался. В эту работу вовлечены родители, школьники, главы сельских советов, социальные педагоги, имамы и казыяты. В целом дается информация о том, какие меры и в каких случаях применяются, пути защиты прав детей, и по каким номерам телефонов необходимо звонить.

Кроме того, в Кыргызстане действует движение "Сообща остановим насилие" под руководством UN Woman. В раках этого начнется 16-ти дневная кампания против насилия в отношении женщин. По республике будут организованы свыше сотни мероприятий – встречи, обсуждения, флэшмобы и так далее. Будут распространяться листовки. При финансировании Фонда народонаселения ООН Центр поддержки демократических процессов разработал брошюру, где описаны методы работы с пострадавшими от семейного насилия.

"Азаттык": В соответствии с прошлогодним исследованием, Кыргызстан среди стран Евразии занял пятое место по ранним бракам. Сообщалось о том, что ежегодно растет число ранних браков. Есть ли изменения?

​Гулбарчын Жумабаева: Изменения есть. После одобрения закона в каждом регионе проводились разъяснительные работы. Пока не проводились конкретные исследования о том, насколько повлиял данный законопроект. Но можно сказать, что приказ муфтията о запрете совершения обряда нике с несовершеннолетними - большое достижение. На сегодняшний день заведены специальные журналы, в который включаются данные свидетелей, а также вносится год рождения невесты. Только после того, как имам узнает возраст девушки, он совершает обряд бракосочетания. Я тоже участница информационной кампании.

Приведу один пример. Весной этого года вместе с Центром исследования демократических процессов в Панфиловском районе Чуйской области и родителями мы провели для учеников встречу. Мужчина женился на 16-летней девушке и через три месяца вернул ее родителям по причине того, что она якобы ничего не умеет делать. После информационной кампании родители подали заявление в милицию, был начато следствие и затем судебный процесс. Мы считаем, что даже если это один случай, это большое достижение. Родители почувствовали свою ответственность и начали защищать права девушки.

"Азаттык": Каковы последствия ранних браков, как это влияет на общество?

​Гулбарчын Жумабаева: По сравнению с городами в селах больше заключается ранних браков - 14,6 процента. По данным Нацстаткома и ЮНИСЕФ, 15,9 процента ранних браков регистрируется в бедных семьях. Родители считают, что могут улучшить жизнь дочери, выдав ее замуж. В беседе с девочками наши представители сталкивались со случаями, когда родители выдавали несовершеннолетних дочерей замуж из-за того, что не могли выплатить кредит. Однако наши исследования доказали, что во многих случаях такие браки потом распадались.

После разводов растет число социальных сирот, ранние браки не регистрируются официальными органами. Через совершение религиозного обряда нике нарушаются права девочек. После замужества и рождения ребенка женщины никак не могут защитить свои права. С медицинской точки зрения, многих слабых детей с недостаточным весом рожали 17-19 летние девушки. Это влияет и на национальный генофонд.

Кроме того возникают вопросы выплаты социальных пособий и алиментов, что бьет по бюджету государства. После развода девушки не могут защитить свои права и права ребенка. Обычно они работают на низкооплачиваемой работе, это говорит о том, что их ожидает бедность. Поэтому мы пытаемся довести все это до девушек, родителей и в целом всего населения. Можно сказать, что в целом результаты и подвижки хорошие.





Источник - rus.azattyk.org

