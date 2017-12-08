Выдали замуж в 9 классе. Меня даже не спросили" - джалал-абадские женские истории

"Выдали замуж в 9 классе. Меня даже не спросили"

Среди этнических узбеков Джалал-Абадской области остается довольно распространенной традиция выдавать девочек замуж еще в школьном возрасте.

Родители, которые считаются с желаниями своих детей получить образование и построить карьеру, встречаются крайне редко. Активисты бьют тревогу не первый год, но местные власти по сей день не уделяют должного внимания этой социальной проблеме.

Образование остается мечтой

Ноябрь. В селе Сары-Сыя Ноокенского района очередная свадьба. Родители провожают замуж свою 17-летнюю дочь Наргизу. Ее сверстницы учатся в 11 классе.

Наргизу сватали еще два года назад, поэтому девочка даже не строила планов на высшее образование. Уговорить на интервью невестку и ее родных нам не удалось.

К ранним бракам жителям этого села не привыкать. Из школьной скамьи в семейную жизнь здесь вступает большинство девушек. Иногда ранние браки также скоро распадаются. 19-летняя местная жительница, которую по ее просьбе мы условно назовем Дильдорой, развелась спустя два года после брака:

- В девятом классе к нам пришли свататься из двух семей. Первой мои родители отказали, но сразу же согласились на предложение другой семьи. Так, после 9 класса меня выдали замуж. Моим мнением никто даже не поинтересовался.

"Выдали замуж в 9 классе. Меня даже не спросили"

У Дильдоры не получается сдерживать слез, рассказывая о своем прошлом. Два дома полных приданого не смогли осчастливить ее. Девушка мечтает стать врачом, но после развода домашний контроль за ней только усилился:

- Я считаю, что и девушки вправе получить высшее образование, самостоятельно зарабатывать, строить свою жизнь. Разве она обязана находиться во власти мужа? А если он необразованный? В чем тут вина женщины? Почему не спрашивают мнение самих детей о замужестве? Девочки ведь не рабы, чтобы не иметь право голоса. Пусть даже оставляют без образования, пусть выдают замуж в раннем возрасте, но родители обязаны хотя бы поинтересоваться, хочет ли этого сама девочка. Она сама должна принимать решение о своем будущем. Никто даже не задумается, созрела ли она для семейной жизни, сможет ли найти общий язык с родителями мужа. Девочек выдают замуж в раннем возрасте, и они целыми днями заняты бытом или работают на поле.

Надежда на власти

Дильдора не уверена, что когда-нибудь получится осуществить свою мечту стать врачом. Она просит президента и парламент защитить права девочек:

- Будь я президентом, мужчинам разрешила бы вступать в брак только с 30 лет, девушкам – с 25. Так девушки получили бы возможность получить образование, стать специалистом.

Замужество в молодом возрасте местные жители считают признаком счастья. Для некоторых семей предложение сватать детей служит поводом для гордости. 40-летняя жительница села Киров Махфуза Шералиева сравнивает судьбу девушек с торговлей на рынке:

- Цена девушки достигает пика один раз, этот момент нельзя упускать. Нужно своевременно выдать замуж, иначе она "пропадет". К ней перестанут ходить свататься, поэтому лучше выдать замуж пораньше. Появятся дети, которые вскоре уже станут помощниками по дому.

Что значит быть девочкой в странах третьего мира:

В узбекском обществе решение о замужестве девочек чаще всего принимают родители и близкие родственники, только в редких случаях девочки осмеливаются выразить свой протест. Выходить замуж и заводить детей в 16-18-летнем возрасте здесь вполне закономерно. Найти жену помоложе для парней тоже своего рода достижение. У девушек за 20 появляется страх остаться одинокой.

"Такой проблемы нет"

Руководитель правозащитной организации "Кылым шамы" Азиза Абдирасулова работает по вопросам раннего брака на протяжении многих лет:

- Это большая проблема, которая остается без должного внимания общества. Местные власти должны проводить разъяснительные работы, к нам постоянно поступают обращения по этим вопросам. 16-летние невестки не проходят официальную регистрацию брака, но в случае развода остаются наедине с 3-4 детьми. Они даже не могут потребовать выплаты алиментов. Я говорила со многими семьями, оказавшимися в подобной ситуации. Огорчает то, что родственники после выдачи замуж совсем юных девочек перестают беспокоиться о ее дальнейшей судьбе. Просят помочь с выплатами алиментов, получить документы на детей. Речи о противозаконных действиях, ответственности вообще не идет. Немало семей, которые после развода ищут любую возможность выдать свою дочь замуж второй раз.

Ранние браки девушек в Джалал-Абадской области активисты и правозащитники считают реальной социальной проблемой. Местные власти включают в свой план работы разъяснительные работы среди населения, но с каждым годом ситуация только усугубляется.

Вместе с тем, заместитель главы Джалал-Абадской области по социальному сектору Ырысбек Ызабеков уверяет, что подобных проблем в регионе вообще не существует:

- У нас нет такого, чтобы выходили замуж до окончания школы. Это зависит и от самой семьи. Мы проводим разъяснительные работы среди родителей, но такой проблемы у нас нет.

Ызабеков добавил, что в случае выявления проблемы и освещения в СМИ, будут приняты соответствующие меры.

Семейный кодекс Кыргызстана позволяет создавать семью с 18 лет. Но принуждение к браку уже подпадает под Уголовный кодекс. Согласно статье 45 Конституции страны, каждый гражданин имеет право на образование.

Получить данные о количестве правонарушений и проверках по заявлениям у областных правоохранительных органов не представилось возможным.

Наставления преподавателей бесполезны

Замруководителя Ноокенского районного отдела образования Эрмек Адылбеков отмечает снижение числа браков среди девушек школьного возраста в последние годы. По его словам, преподаватели прилагают все усилия для просвещения школьниц, но последнее слово всегда остается за родителями:

- Они дают понять, мол, это моя дочь, не лезь не в свои дела. Правоохранительным органам следовало бы принимать меры в отношении родителей, выдающих дочерей замуж в юном возрасте. Нельзя во всем винить преподавателей.

Аналогичная ситуация с ранними браками сложилась в Ошской области. С декабря неправительственная организация "Прогресс Араван" запускает специальный проект по пресечению ранних браков.

По данным исследования ООН за 2016 год, Кыргызстан занимает пятое место среди стран Евразии по количеству ранних браков.



Источник - rus.azattyk.org