Впервые в истории Узбекистана президент помиловал сразу 2,7 тыс. человек

Впервые в истории Узбекистана президент Шавкат Мирзиеев помиловал 2,7 тыс. человек, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).



Впервые в истории Узбекистана президент Шавкат Мирзиеев помиловал 2,7 тыс. человек, сообщает Узбекское телеграфное агентство (УзТАГ).

Это произошло накануне 25-й годовщины принятия Конституции Республики Узбекистан.

"Впервые в истории нашей страны Президентом Республики Узбекистан принят Указ о помиловании 2700 осужденных, в том числе об освобождении из колоний по исполнению наказания 956 лиц, совершивших преступления в силу различных обстоятельств, искренне раскаявшихся в содеянном и твердо вставших на путь исправления, которые положительно характеризуются по месту жительства и в учреждениях по исполнению наказания", - говорится в тексте указа Шавката Мирзиеева "О помиловании в связи с 25-й годовщиной принятия Конституции Республики Узбекистан".

Актом о помиловании этим осужденным предоставлена возможность скорейшего воссоединения с семьей и возвращения в общество, чтобы стать активными участниками проводимых в стране реформ.

Источник - kyrtag.kg

