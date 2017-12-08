В Алайских горах найдена уникальная, набитая древними костями пещера

Уникальная пещера в Кыргызстане поможет изучить миграцию жителей Центральной Азии



Уникальная пещера в Кыргызстане поможет изучить миграцию жителей Центральной Азии

Археологи из Новосибирска, Бишкека (Кыргызстан), Торонто (Канада) и Йены (Германия) приступили к исследованию ранее не изученной пещеры в Алайской долине Кыргызстана, передает ТАСС.

"Уникальная по своим археологическим параметрам пещера поможет ученым узнать больше о древних жителях Центральной Азии", - сообщила пресс-служба Новосибирского государственного университета (НГУ).



По данным пресс-службы, пещера в Алайской долине уникальна - это первая в регионе пещера с несколькими культурными слоями от современности до каменного века.

"Эта часть мира (территория современного Кыргызстана) - сердце Великого Шелкового пути. Мы обнаружили уникальную пещеру в Алайской долине - пока мы ничего не знаем о том, как и когда происходило освоение этого региона. Алайская долина расположена между Ферганской долиной и Памиром, где есть памятники возрастом 8-11 тыс. лет. Согласно нашей гипотезе, пути миграции древнего человека проходили именно через нее", - цитирует пресс-служба научного сотрудника института Макса Планка (Йена) Уилльяма Тэйлора, который работает с командой новосибирских археологов.

Ученый предполагает, что маршруты, по которым позже стал проходить Шелковый путь, древний человеку подсказывали животные. "Вероятно, двигаясь по предтече Шелкового пути вместе с животными, человек уходил выше в горы на лето и спускался обратно на зимний период. Думаю, именно животные показали людям этот маршрут, мигрируя в поисках пищи. Пока это гипотеза, но мы продолжим исследование пещеры и надеемся найти ответы на ключевые вопросы истории обитателей Центральной Азии", - отметил Тэйлор.

"Всего в Алайской долине международная группа археологов за три дня нашла 15 памятников. Раньше долину практически не исследовали - единственный памятник там был отмечен советскими археологами в 1975 году", - пишет издание.

Источник - kyrtag.kg

