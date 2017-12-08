Зачем бывшему муфтию Кыргызстана вторая жена? - Д.Эрмеков

"Если не я, то кто? Я скажу, чтобы те, у кого есть средства, женились. А их женам советую - плачьте, но не устраивайте скандал на улице. Это есть в нашей традиции. Я правильно сделал, что женился", - отметил Чубак ажы Жалилов.

Недавно экс-глава Духовного управления мусульман Кыргызстана (ДУМК) Чубак ажы Жалилов сделал вызов светскому характеру нашей страны. Скандальный религиозный деятель взял себе вторую жену, не разведясь с первой, о чем не преминул похвастать в видео на своем канале "Насаат медиа" в YouTube. При этом экс-муфтий призвал кыргызских мужчин последовать его примеру, причем не останавливаться на второй, брать третью и четвертую.

"Если не я, то кто? Я скажу, чтобы те, у кого есть средства, женились. А их женам советую - плачьте, но не устраивайте скандал на улице. Это есть в нашей традиции. Я правильно сделал, что женился", - отметил Чубак ажы Жалилов.

Нельзя сказать, что этим поступком экс-глава мусульман республики сильно удивил кого-то. Сплошь и рядом у нас видные и не очень граждане со средствами организуют втихаря никах (своего рода мусульманское венчание). Мулла (не забесплатно, надо полагать) пробормочет нужные молитвы - и вот тебе "законная" очередная вторая половина.

Но в том-то и фокус, что делается это тайно, о наличии второй (третьей, четвертой) жены другие жены могут даже и не догадываться. А тут публичная похвальба!

Вызывающий (а как его еще назвать?!) акт скандального священнослужителя вызвал шок в обществе. Столь откровенного попрания основополагающих норм права, включая Конституцию, пожалуй, никто еще не демонстрировал.

Примечательно, что когда Жалилова спросили, знает ли религиозный деятель об уголовной ответственности за многоженство, тот вместо ответа на логичный вопрос пригрозил журналисту судом.

Столь же примечательно отсутствие вменяемой реакции на "женитьбу" экс-муфтия и со стороны правоохранителей. Хотя, возможно, те изучают, в самом ли деле экс-муфтий не развелся с первой супругой, и прочие юридические тонкости.

Впрочем, господин Жалилов далеко не первый раз эпатирует почтенную публику экстравагантными выходками и заявлениями, не исключая проблемы вторых жен.

Ранее, ссылаясь на некую статистику, экс-муфтий предложил в парламенте узаконить многоженства. Дескать, в нашей стране "бесхозных" женщин на 58 тысяч больше мужчин, а потому они либо выйдут за китайцев замуж, останутся незамужними, либо пусть официально станут вторыми женами кыргызских мужчин - предлагал богослов. Также, по его мнению, по числу жен следует назначать на высокие должности. Президенту, по логике Жалилова, непременно нужно иметь четырех жен, министрам - трех, депутатам - двух.

Идеи экс-муфтия по поводу многоженства не встретили понимания в первую очередь у представительниц прекрасной половины нашей страны. Им явно не улыбается перспектива на законных основаниях не быть единственной избранницей любимого мужчины.

Но и многие мужчины не в восторге от чрезмерно инициативного священнослужителя.

Главный же посыл господина Жалилова вообще возмутителен: он попросту явочным порядком, пользуясь авторитетом к верующих, насаждает нормы шариата вопреки закрепленному в Конституции светскому характеру Кыргызстана.

Данияр Эрмеков

Источник - ЦентрАзия

