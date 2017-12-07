Президент одобрил кандидатуру Аскарбека Шадиева на пост первого вице-премьера

Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Аскарбек Алимбаевич Шадиев назначен первым вице-премьер-министром Кыргызстана. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.
Сооронбай Жээнбеков подписал указ, согласно которому Аскарбек Алимбаевич Шадиев назначен первым вице-премьер-министром Кыргызстана. Об этом сообщил отдел информационной политики аппарата президента КР.
Его кандидатуру депутаты обсуждали накануне.
Напомним, Аскарбек Шадиев — нардеп от фракции «Бир Бол». Он первый парламентарий, который сохранит депутатский мандат при переходе на государственную службу. Это отныне позволяет Конституция Кыргызстана, часть поправок в которую вступили в силу 1 декабря.
Первый вице-премьер-министр будет курировать топливно-энергетический комплекс. В 2010-2012 годах Аскарбек Шадиев возглавлял Министерство энергетики.
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