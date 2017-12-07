Сапар Исаков: Платные дороги в Кыргызстане надо вводить, но аккуратно

«В Кыргызстане надо вводить платные дороги, но аккуратно, чтобы эта платность не ударила по социально уязвимым слоям населения», — заявил сегодня на неформальной встрече с журналистами премьер-министр Сапар Исаков.

«В Кыргызстане надо вводить платные дороги, но аккуратно, чтобы эта платность не ударила по социально уязвимым слоям населения», — заявил сегодня на неформальной встрече с журналистами премьер-министр Сапар Исаков.

По его словам, платные дороги можно вводить только тогда, когда у гражданина есть выбор — ехать по бесплатной или платной дороге. При этом глава кабмина отметил: чтобы не убить реформы, нужно внимательно изучить, какая именно будет платность трасс, рассмотреть возможность оплаты разными слоями населения.

У нас не может быть много платных дорог. Их может быть две или три. И платность дорог надо вводить потихоньку, чтобы постепенно развивать дорожную инфраструктуру. - Сапар Исаков



«Мы должны принимать во внимание все эти факторы. Сейчас правительство активно работает над вопросом, мы все взвешиваем и глубоко изучаем тему. Например, новая альтернативная дорога Север — Юг. Мы должны быть реалистами и понимать, что бюджет не выдержит больших трат на реабилитацию дорог. Но может подойти пик, когда их все надо будет ремонтировать. Нужно собирать средства, чтобы через 10-15 лет были деньги на реабилитацию новой дороги Север — Юг. Мы должны взвесить факторы и принять решение о платности дорог. Но лично мое мнение — платные дороги нужно вводить», — заключил Сапар Исаков.



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