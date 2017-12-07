В Кыргызстане создадут закрытую телефонную связь для чиновников

В Кыргызстане для государственных служащих создадут закрытую онлайн-почтовую систему и телефонную связь. Об этом сегодня на неформальной встрече с журналистами сообщил премьер-министр Сапар Исаков.
В Кыргызстане для государственных служащих создадут закрытую онлайн-почтовую систему и телефонную связь. Об этом сегодня на неформальной встрече с журналистами сообщил премьер-министр Сапар Исаков.
По его словам, самая главная идея национального проекта «Таза коом» — гарантировать безопасность данных, но сегодня этого нет. Правительство отправляет письма по международным почтовым системам. Эти данные не защищены. То же самое касается и телефонной связи, считает глава правительства.
«Мы будем менять эту систему. Соответствующее законодательство принято, и мы будем защищать данные граждан. У нас много случаев было, когда различные политики через базы данных министерств и ведомств вытаскивали на чиновников компромат и шантажировали им. Такого быть не должно. Не важно, виноват человек или нет, но данные должны быть в безопасности. Но при этом чиновники должны быть подотчетны. Вы же видели — теряются дела, их крадут, уничтожают. Все должно быть закриптовано и защищено. Мы добьемся этого», — подчеркнул Сапар Исаков.
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