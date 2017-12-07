В Бишкеке устанавливают новогоднюю елку

В центре Бишкека, на площади Ала-Тоо, устанавливают новогоднюю елку. Уже готов каркас, на который совсем скоро начнут прикреплять ветки, чтобы нарядить ее в зеленую шубку.
В центре Бишкека, на площади Ала-Тоо, устанавливают новогоднюю елку. Уже готов каркас, на который совсем скоро начнут прикреплять ветки, чтобы нарядить ее в зеленую шубку.
В мэрии точной даты, когда горожан порадуют ее огни, не называют, но, по словам рабочих, которые наряжают новогоднюю красавицу, огни планируют зажечь примерно через неделю.
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