           
Подробности
Общество
Просмотров: 1

В Бишкеке устанавливают новогоднюю елку

В центре Бишкека, на площади Ала-Тоо, устанавливают новогоднюю елку. Уже готов каркас, на который совсем скоро начнут прикреплять ветки, чтобы нарядить ее в зеленую шубку.

 

 

  
В центре Бишкека, на площади Ала-Тоо, устанавливают новогоднюю елку. Уже готов каркас, на который совсем скоро начнут прикреплять ветки, чтобы нарядить ее в зеленую шубку.

 
В мэрии точной даты, когда горожан порадуют ее огни, не называют, но, по словам рабочих, которые наряжают новогоднюю красавицу, огни планируют зажечь примерно через неделю.

 

 

 

Фото ИА «24.kg». Установка новогодней ели, Бишкек, 2017 год  Фото ИА «24.kg». Каркас новогодней елки, Бишкек, 2017 год Фото Рабочие озеленяют конструкцию, 2017 год 

 

 

     
Ссылка: https://24.kg/obschestvo/70334/ 
 

           

Добавить комментарий

ПРАВИЛА РАЗМЕЩЕНИЯ КОММЕНТАРИЕВ:
1) Не допускайте в комментариях лексику, считающуюся ненормативной.
2) Не обсуждайте и не оскорбляйте личность автора статьи или авторов комментариев.
3) Не размещайте в поле комментария статьи других авторов или ссылки на них.
4) Комментируя статью, не отклоняйтесь от ее тематики и не размещайте в комментариях рекламную информацию.
5) Не допускайте в комментариях разжигания религиозной или межнациональной вражды, а так же сведений, заведомо не соответствующих действительности.
ПРИМЕЧАНИЯ: - Авторы публикаций не вступают в переписку с комментаторами и не обсуждают собственные с материалы. - Редакция не несет ответственности за содержание комментариев. АДМИНИСТРАЦИЯ САЙТА ПРЕДУПРЕЖДАЕТ - КОММЕНТАРИИ ПОЛЬЗОВАТЕЛЕЙ, СИСТЕМАТИЧЕСКИ ГРУБО НАРУШАЮЩИХ РЕКОМЕНДАЦИИ КОММЕНТИРОВАНИЯ СТАТЕЙ, БУДУТ УДАЛЯТЬСЯ НЕМЕДЛЕННО!

Защитный код
Обновить