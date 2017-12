Forbes о Назаралиеве и его клинике в Кыргызстане

Бишкек, “Саясат.kg”. Арабская версия всемирно известного журнала о миллиардерах Forbes Middle East написала статью о кыргызстанском враче-наркологе профессоре Женишбеке Назаралиеве.



Материал под заголовком «Как кыргызстанский Доктор Жизнь стал маяком надежды для многих» (How Kyrgyzthan’s Doctor Life Became A Beacon Of Hope To Many) рассказывает о создании реабилитационной клиники «Медицинский центр Назаралиева» в 1991 году и последовавшем международном признании.



Также в тексте раскрываются основные моменты авторского метода Назаралиева и приводятся результаты его работы за последние 26 лет: 17 тыс. пролеченных пациентов и процент выздоровления порядка 90%.



Поводом для написания статьи послужила деятельность профессора Назаралиева в арабских странах. В 2014 году он от лица Всемирной Лиги «Разум вне наркотика» запустил благотворительную программу «Ты нужен миру!» для арабского региона и мусульманского мира. Программа помогает больным зависимостью пройти бесплатное лечение.



В статье Forbes отмечает, что одна из общественных организаций Йемена после запуска «Ты нужен миру!» агитировала за выдвижение профессора Назаралиева на Нобелевскую премию мира. В арабских странах известный кыргызский психиатр-нарколог воспринимается как главный борец с наркоманией.



Статья вышла на двух языках – арабском и английском. Общий тираж печатного журнала составляет 50 тыс. экземпляров. Издание подчеркивает, что доход его среднего читателя составляет более 54 тыс. долларов в месяц.



«После выхода статьи в Forbes профессор Назаралиев посетил редакцию журнала в Дубае, где он проводил выездную консультацию с пациентом»,- отметил его представитель.