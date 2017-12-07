Умерла Кристин Килер - секс-агентесса КГБ, соблазнившая минобороны Британии Профьюмо

"Любовница Профьюмо" умерла в Лондоне

Кристин Килер, модель, оказавшаяся замешанной в шпионский скандал эпохи холодной войны, умерла в возрасте 75 лет в одной из больниц Лондона.

Любовная связь с фотомоделью стоила карьеры министру обороны Великобритании Джону Профьюмо в 1963 году.

Позже выяснилось, что молодая девушка была одновременно любовницей помощника военно-морского атташе при советском посольстве в Лондоне Евгения Иванова.

Передавала ли она какую-либо информацию советскому дипломату - неизвестно до сих пор.

Однако сам факт того, что у министра от Консервативной партии была любовница, и подозрения контрразведки, что речь идет о шпионаже, вынудили Профьюмо уйти в отставку.

Кроме того, он признался, что изначально лгал в парламенте по вопросу о своих любовных связях, а согласно традиции, министры, пойманные на лжи другим парламентариям, уходят в отставку.

По словам сына Килер, Сеймура Платта, его мать "заработала свое место в британской истории, заплатив огромную личную цену". Он добавил, что семья гордится ею.

В последние месяцы Килер болела хронической обструктивной болезнью легких.

"Она всегда была бойцом, но, к сожалению, проиграла финальную битву против ужасной болезни легких", - написал сын Килер.

Последствия скандала 1963 о связях Профьюмо с возможной советской шпионкой подорвали репутацию всего правительства Гарольда Макмиллана. Сам Макмиллан в результате ушел в отставку к концу того же года.

Консервативная партия не смогла тогда дистанцироваться от скандала, и на выборах 1964 года к власти пришла оппозиционная Лейбористская партия.

По мнению аналитиков, победе лейбористов во многом способствовал скандал вокруг Профьюмо.

Журналист и писатель Дуглас Томпсон, который помогал Килер в работе над ее мемуарами, воздал должное "забавной и яркой" женщине, которую он назвал одной из самых честных, когда-либо встреченных им в жизни.

"Она верила абсолютно всему, что она когда-либо говорила о деле Профьюмо, - добавил он. - Она говорила то, что думала, я считаю, что это поразительная честность".

Томпсон назвал Килер "жертвой времени", добавив, что, если бы скандал случился в наши дни, то у нее, вероятно, уже было бы собственное телешоу.

Килер дважды была замужем, оба брака закончились разводами. У нее осталось двое сыновей.

Телеканал Би-би-си в следующем году начнет съемки теледрамы о "деле" Профьюмо.

Источник - BBC

