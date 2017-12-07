Зачем миру нужен большой спорт и большой допинг?

пренебрегать таким инструментом не может позволить себе ни одно нормальное государство

Это мужчины. Перед вами не чемпионат по бегу среди бодибилдеров и культуристов. Это спринт. Эти бегуны не качались специально штангой и тренажерами. Такая мышечная масса растет сама как побочная ответная реакция организма при мышечном стрессе на применяемый допинг, который так или иначе влияет на выработку гормона тестостерон - без него невозможно выдать высшее взрывное усилие. Тестостерон - гормон роста мышечной массы. Бегунам не надо специально качаться - их мышцы растут сами в ответ на страшное напряжение. Препараты на поддержку выносливости - дополнение к препаратам на усиление способности к взрывному усилию - а это без инъекций генераторов тестостерона никак не возможно.

А вот это женщины.

У нормальной женщины главный гормон - эстрадиол. Именно он делает фигуру женщины женской. Мягкой и округлой. Эстрагены - женские гормоны. Тестостерона у женщины в минимуме - потому что это гормон мужчины. Нормальную женщину без инъекций тестостерона сколько ни тренируй - такой мускулатуры не добьешься никогда. Любой инструктор по фитнесу вам это скажет. Такие мышцы, как на этом фото, возможны только на фоне систематических допингов. Которые влияют на выработку тестостерона и, как побочное действие, на рост мышечной массы и ее рельеф.

Давайте скажем прямо - в мире профессионального спорта бездопинговая эпоха закончилась при Юрие Власове. Это конец пятидесятых - начало шестидесятых. Уже сам Юрий Власов начал принимать в виде допинга всякие витаминные препараты и укрепляющие средства - химия только зарождалась. И без химии и допинга никакого большого спорта высших достижений не существует и существовать не может. Естественные пределы возможного для человеческого организма давно достигнуты. Совершенные методики тренировок - это второстепенно, они без стимуляторов не смогут дать результата, если организм не закачивать таким бензином, на котором он сможет выдержать тренировочную и турнирную гонку. Едва вы придете в любую секцию тяжелой атлетики, вам сразу скажут: вот список препаратов, хочешь серьезных результатов - принимай. Не хочешь - отойди в сторону и не отвлекай тренеров на пустяки. Без препаратов это физкультура, а не спорт высших достижений. Физкультура - это не к нам - так скажут вам тренеры-профессионалы.

В мире существует лицемерный заговор молчания на эту тему. Принимают допинг все, но политический контроль за спортивными международными организациями позволяет манипулировать темой так, как выгодно контролерам. Большой спорт это большой пиар государства. Это очень большая политика. Маркетинг территории - это реклама государства, а в рекламу надо вкладываться по максимуму. И это не прихоть - это стратегия позиционирования своей страны как торговой марки на рынке. Это тема престижа в мире. Поэтому позиционирование - это всегда агрессивная работа локтями. Вы должны расталкивать конкурентов и черным пиаром топить их репутацию - только так вы сможете противопоставить им себя. Они – г...ки, а вы - совсем другое дело. Вы - ангелы. Так строится позиционирование при успешной агрессивной маркетинговой стратегии. И не имеет значения, что вы продвигаете - пиво, памперсы, политическую систему, оппозиционную партию или страну.

Позиционирование страны - это вся суть ее внешней политики. Позиционирование - это риторика, риторика и еще раз риторика. Это позы, позы и еще раз позы. Такие, чтобы их все видели и слышали - иначе они бессмысленны. Риторика должна быть очень жесткой - это политика отстройки от конкурента. Вы должны четко показать вашей целевой аудитории, чем вы отличаетесь от него в лучшую сторону. Позы должны быть устрашающими - вы должны показать всему миру, что вы сильные и могучие, а они - слабые и ничтожные. Люди всегда по природе своей - трусливое стадо, ищущее примкнуть к сильному. Потому демонстрация силы - главное в позиционировании.

Потому США и Россия используют запугивающую риторику, но не стреляют друг в друга. Это война такими способами - способами маркетинга. Тут предупреждают о намерениях и публикуют стратегии. Так подавляют врага. Если реально захотят воевать, то ничего не публикуют, не предупреждают и нападают неожиданно и тотально. В реальной войне все секретят.

Спорт - важнейший инструмент воздействия на толпу. Средство отвлечения обывателя от проблем, способ накачки ура-патриотизма у манипулируемой толпы, ее консолидации вокруг власти. Пренебрегать таким инструментом не может позволить себе ни одно нормальное государство. Даже нищая Африка бегает на олимпиадах и чемпионатах мира. Настолько это серьезно.

Страны по сговору осуществляют взаимное ненападение друг на друга на тему допинга в большом спорте. И потому, что это среда большого бизнеса, которому не надо мешать. И потому, что это инструмент войны. Почему Россия молчит на тему того, что допинг принимают все? Потому что Россия стремится вернуться в мир большого спорта и вернуть себе возможности большой пропаганды. А Запад стремится ей такие возможности не дать. И потому Запад раскрывает российские карты, а Россия Западные карты не раскрывает. Оставляет возможность вернуться. Если Россия скажет все, что знает - возврата уже не будет. Система не изменится, она продолжит жить с допингом, а Россия останется вне большого пиара. И вне большого бизнеса. Это неприемлемо - если не будет участия России в большом спорте, то страна потеряет возможность обращаться к целым многомиллионным стадам двуногих животных и тупых болванов, жрущих у телевизора пиво с попкорном и рассуждающим о том, что русские - это круто. Зачем русским это нужно? Да потому что эти двуногие тупые жвачные - это голосующий электорат в своих странах. И спорт - это единственная возможность обратиться к ним через головы их правительств и властей, ежедневно промывающих им мозги против России.

Большой спорт сидит весь на допинге и без допинга он невозможен. Надо или выйти из большого спорта, то есть из большой пропаганды, или молчать в тряпочку и иметь очень передовые технологии, позволяющие быть неуловимыми в этой сфере. Но такое невозможно даже для США и Китая. Потому допинговый скандал - это ответ России на успехи "Раша тудей". Мы в этой сфере имеем слабые места и они по ним ударили. На пять лет Россия вышиблена из большой пропаганды. Это их успех.

Придется переквалифицироваться из строителей больших стадионов в строители больших современных заводов. Это не так ярко и не так быстро, но намного более надежно в деле продвижения имиджа России как современной и модной страны, символа прогресса и достатка. А спорт - он никуда не денется. Через 5 лет Россия изменит практику применения новых средств допинга и вернется на мировую спортивную арену. Хотя - при правильных действиях в экономике - к тому времени у нее уже не будет в этом такой острой необходимости. Ибо в Большом пиаре то, что не может сделать Большой спорт, с успехом делают свои розничная торговля, пищевая и легкая промышленность.

Источник - Завтра

