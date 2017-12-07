Киргизия выпускает новые серебряные монеты - с журавлем и древним воином

С 7 декабря 2017 года Национальный банк Кыргызской Республики вводит в обращение серебряную и медно-никелевую коллекционные монеты "Тяжеловооруженный воин Кыргызского каганата" серии "Эпоха Кыргызского каганата" и серебряную коллекционную монету "Журавль-красавка" серии "Красная книга Кыргызстана".



С 7 декабря 2017 года Национальный банк Кыргызской Республики вводит в обращение серебряную и медно-никелевую коллекционные монеты "Тяжеловооруженный воин Кыргызского каганата" серии "Эпоха Кыргызского каганата" и серебряную коллекционную монету "Журавль-красавка" серии "Красная книга Кыргызстана".

Коллекционная монета "Тяжеловооруженный воин Кыргызского каганата" – это пятая монета, выпущенная в серии "Эпоха Кыргызского каганата", посвященной 1170-летию создания Великого Кыргызского каганата.

Основным сюжетом лицевой стороны монеты является изображение тяжеловооруженного воина, выполненное технологией локального оксидирования. По окружности монеты размещена надпись с названием монеты: "Кыргыз каганатынын шайма-шай куралданган жоокери". В левой части монеты указан номинал монеты (10 сом).

На оборотной стороне в центре монеты представлен герб Кыргызской Республики в обрамлении стилизованного изображения солнца, по окружности монеты размещены стилизованные изображения воинов. В левой части монеты указана проба металла (Ag 925°), в правой части – вес монеты (28,28). В верхней части монеты имеется надпись: "Улуу Кыргыз каганаты", а в нижней части монеты указан год выпуска монеты (2017).

Коллекционная монета "Журавль-красавка" выпущена Национальным банком Кыргызской Республики в целях популяризации и сохранения редких видов фауны Кыргызстана, занесенных в Красную книгу Кыргызстана.



Основным сюжетом лицевой стороны монеты являются изображение двух журавлей-красавок, выполненных технологией локального золочения. На заднем фоне размещены стилизованные изображения танцующих журавлей. В верхней части монеты имеется надпись с названием монеты: "Каркыра" на кыргызском языке и латинским названием вида "Anthropoides virgo", а в нижней части монеты указан номинал монеты (10 сом). В правой части монеты указана проба металла (Ag 925°) и вес монеты (28,28г).

На оборотной стороне монеты в центре представлен герб Кыргызской Республики. По кругу монеты размещены иллюстрированные виды представителей фауны Кыргызстана. В нижней части монеты имеется надпись "Кыргызстандын Кызыл китеби", а слева - год выпуска монеты (2017).

Каждая серебряная монета помещена в акриловую капсулу и упакована в отдельный футляр с приложением сертификата качества. Каждая медно-никелевая монета помещена в акриловую капсулу и размещена в блистерную упаковку.

Источник - Национальный банк Кыргызской Республики