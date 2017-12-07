Деньги мигрантов не приносят пользу Кыргызстану

В последние годы стало много соотечественников, которые трудятся за границей, тратят заработанные деньги не только на свои нужды, но и вкладывают в экономику Кыргызстана. Тем не менее предприниматели отмечают, что на своем пути они встречают больше препятствий, нежели льгот.

В последние годы стало много соотечественников, которые трудятся за границей, тратят заработанные деньги не только на свои нужды, но и вкладывают в экономику Кыргызстана. Тем не менее предприниматели отмечают, что на своем пути они встречают больше препятствий, нежели льгот.

За девять месяцев текущего года трудящиеся за границей соотечественники перечислили в Кыргызстан 1 млрд 840 млн долларов. Это сопоставимо с 35% от ВВП Кыргызстана. Такая информация была озвучена во время круглого стола, где обсуждали вклад в экономику мигрантов в Бишкеке.

В последние годы стало много соотечественников, которые трудятся за границей, вкладывают заработанные деньги в экономику Кыргызстана. В основном они инвестируют в туризм, в строительство, в медицину. Например, Каныбек Акаев занимается бизнесом в российском городе Новосибирске на протяжении 15 лет. Он вложил 2,5 млн долларов в строительство завода по переработке камня в Кара-Суйском районе Ошской области. Сейчас там трудятся более 40 местных жителей.

- Перед строительством завода я знал, что есть трудности, что вложенные в Кыргызстан 2 млн долларов окупят себя только через 10 лет. У нас были такие подсчеты. Эта новость обрадовала простой народ. Зарплату, которую они могли получать в Казахстане, России, они получают рядом со своим домом, детьми.



В Бишкеке, на международной конференции обсудили вопросы эффективного использования денег мигрантов, об их вкладе в экономику.

Статс-секретарь Миграционной службы Нурлан Шерипов отметил, что в этом году, за девять месяцев кыргызстанские мигранты перечислили на 25% больше средств, по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

- С каждым годом сумма денежных переводов растет. Сумма составляет около 35% от ВВП и почти сопоставима с годовым бюджетом страны. На переведенные деньги родственники мигрантов покупают хлеб, молоко, другие продукты, помогая местному производству. Строительная отрасль за последние 1-2 года вновь начала хорошо развиваться. Потому что поступает много денег извне, люди покупают дома. Многие открывают дело в Кыргызстане. Например, джигит по имени Каныбек Акаев открыл завод в Кара-Суу. Наш гражданин из Швеции открыл клинику с современным оборудованием в Баткене. Еще один открывает отель на горнолыжной базе в Караколе.

Тем не менее Каныбек Акаев, которого расхваливает Миграционная служба, сообщил «Азаттыку», что открыть бизнес в Кыргызстане нелегко, что государство оказывает поддержку только на словах:

- Если приходит инвестор и вкладывает 1 млн долларов в бизнес, то нужно освободить его от налогов на 3-5 лет, чтобы удержать его. Или нужны другие интересные условия, вроде освобождения от налогов, пока вложенные средства не окупятся вдвойне. Конечно, иностранные инвесторы в несколько раз приумножают вложенные средства и уходят. А кыргызстанский инвестор, если вложит деньги, то его деньги останутся здесь. Наша компания начала работать открыто, но через три дня после открытия заявляются налоговики и говорят: «Где, где?» После такого инвестор сбежит и больше не вернется. А Финпол оказались легализованными рэкетирами.

Ранее была инициатива создания фонда тех, кто работает за границей и желает внести свой вклад в развитие родины. Но инициатива была заморожена, хотя говорилось, что на собранные деньги планируется открыть крупное предприятие.

Представитель Ассоциации молодых предпринимателей Жоодар Омошев говорит, что такой фонд не вызывал доверия у мигрантов, чтобы они перечисляли в него деньги. Он считает, что Кыргызстан должен последовать примеру Турции и создать льготы для соотечественников, желающих инвестировать в страну. Например, турки, вернувшиеся из другой страны, желающие инвестировать в свою страну, получали землю на длительный срок, кредит с 4-5% надбавкой, налоговые льготы.

- Была хорошая инициатива о создании фонда, он даже проработал год. Были большие трудности в организационных моментах. Но мигранты не оказали доверие. Они предпочли отправить заработанные деньги в село, купить скотину или собрать деньги и купить квартиру. Дом, земля – считаются мертвыми деньгами. Они никогда не принесут пользу стране. Если деньги приносят деньги, то эти деньги приносят и пользу. Это значит, что государство будет извлекать прибыль, если деньги будут вкладываться в инвестиционные проекты. У нас же условия для бизнеса одинаковы, как для иностранцев, так и для кыргызстанцев.

«Фонд Розы Отунбаевой» проводит форум «Мекендештер», будучи убежденным в том, что для развития страны нужно использовать не только деньги кыргызстанцев, но и их ум, образование. Фонд поставил перед собой цель объединить людей, которые по каким-то причинам вынуждены были уехать за границу, обосновались там и готовы внести свой вклад в развитие родины.

Руководительница фонда Догдургуль Кендирбаева отметила, что государство должно быть готово оказать поддержку кыргызстанцам, находящимся за границей:

- Мы изучили, в какую отрасль готовы инвестировать находящиеся за границей соотечественники, создали дорожную карту. Если соотечественники выделяют 50 сомов на решение проблемы, то пускай и местное население выделяет 50 сомов. Нам нельзя ограничиваться тем, чтобы брать у них деньги, нужно решить вопрос с их потребностями.

Помимо открытия крупных предприятий есть примеры того, как мигранты строят мосты в своем селе, ремонтируют школу, строят дом культуры, спортивный комплекс.

По данным статс-секретаря Миграционной службы Нурлана Шерипова, была разработана концепция развития миграционной политики до 2040 года. Сейчас она на рассмотрении правительства. Она содержит предложения, касающиеся привлечения инвестиций для развития экономики, в промышленность, в торговлю, в недропользование, в энергетику, в туризм.

Тем временем кыргызстанский предприниматель Каныбек Акаев, о котором мы говорили выше, предлагает новой власти привлечь к работе кадры, разбирающиеся в бизнесе, умеющие работать с инвесторами, чтобы уничтожить усложненную и непрозрачную бюрократию.

Источник: Азаттык уналгысы, gezitter.org