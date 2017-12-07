Сообщается, что Камчыбек Ташиев займет новую должность

Вызвавшие интерес многих президентские выборы подняли давление многих молодцев и испортили настроение. Например, в разгар предвыборной гонки говорили, что Камчыбек Ташиев допустил ошибку, поддержав власть, что в его политической карьере будет поставлена точка.
Вызвавшие интерес многих президентские выборы подняли давление многих молодцев и испортили настроение. Например, в разгар предвыборной гонки говорили, что Камчыбек Ташиев допустил ошибку, поддержав власть, что в его политической карьере будет поставлена точка. Но ситуация изменилась в другую сторону, у этого джигита, имеющего большой авторитет, сейчас зажглась звезда. Сегодня у этого джигита приподнятое настроение, он собой доволен. Ранее говорилось, что в ближайшее время он будет назначен на должность министра чрезвычайных ситуаций. Конечно, Ташиев сейчас ненасытен к работе, нужно воспользоваться его энергией. Тем не менее, слышали, что Камчы Кыдыршаевич вежливо отказался от предложенных должностей. Вроде этот джигит обжегся на молоке, может чего-то опасается?..
Источник: газета «Мантыш» №34 от 05.12.2017 / стр. 3, gezitter.org
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