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Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от Олимпиады-2018

Исполком МОК по итогам заседания в Лозанне решил отстранить сборную России от зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане. 

     
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к руководству национальных олимпийских комитетов стран БРИКС, а также Беларуси, Казахстана и Кыргызстана с предложением воздержаться от участия в Олимпийских играх в 2018 году в знак солидарности. Об этом сообщило РИА «Новости».

 

«Предлагаю вам продемонстрировать солидарность с нашей страной и воздержаться от участия в Играх в знак солидарности, если участие российской сборной будет невозможным», — говорится в обращении Милонова.

 

Исполком Международного олимпийского комитета по итогам заседания в Лозанне решил отстранить сборную России от зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.

 

Отметим, у Кыргызстана пока одна лицензия, дающая право участия в ней. Завоевал ее 23-летний горнолыжник Евгений Тимофеев.

     
 https://24.kg/obschestvo/70240/ 

           
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