Депутат Госдумы предложил Кыргызстану отказаться от Олимпиады-2018

Исполком МОК по итогам заседания в Лозанне решил отстранить сборную России от зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.
Депутат Госдумы Виталий Милонов обратился к руководству национальных олимпийских комитетов стран БРИКС, а также Беларуси, Казахстана и Кыргызстана с предложением воздержаться от участия в Олимпийских играх в 2018 году в знак солидарности. Об этом сообщило РИА «Новости».
«Предлагаю вам продемонстрировать солидарность с нашей страной и воздержаться от участия в Играх в знак солидарности, если участие российской сборной будет невозможным», — говорится в обращении Милонова.
Исполком Международного олимпийского комитета по итогам заседания в Лозанне решил отстранить сборную России от зимней Олимпиады в южнокорейском Пхенчхане.
Отметим, у Кыргызстана пока одна лицензия, дающая право участия в ней. Завоевал ее 23-летний горнолыжник Евгений Тимофеев.
https://24.kg/obschestvo/70240/
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