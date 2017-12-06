Замглавы Нарынской области: Ситуация стабильная, но люди пока не разошлись

Жители села Мин-Куш третий день блокируют дорогу. У них четыре требования, два из которых уже выполняются

Жители села Мин-Куш Жумгальского района уже третий день блокируют дорогу, не пропуская машины горнодобывающих компаний. Об этом «Вести.kg» сообщил первый заместитель полномочного представителя правительства в Нарынской области Какен Азизов.

При этом, в УВД Нарынской области дают иную информацию.

- Никаких митингов уже там нет, - сообщили в пресс-службе УВД Нарынской области.

Тем не менее, как отметил в разговоре с «Вести.kg» Какен Азизов, недовольные люди пока не разошлись, хотя ситуация остается стабильной.

По словам замглавы региона, сельчане требуют ввести запрет на разработку угольных месторождений китайскими компаниями, отремонтировать местные дороги, не загрязнять воду и снять с должности главу местного айыл окмоту.

- . У них есть 4 требования, два из которых уже выполняются, - сказал он. – По поводу дорог, то их начали ремонтировать. Касательно главы айыл окмоту - он уже написал заявление.



Два других требования, добавил Азизов, находятся на стадии рассмотрения.



- Жители жалуются, что местная вода загрязнена, - повторил он. - Мы направили письмо в Госэкотехинспекцию, специалисты которой уже приехали в Мин-Куш. После их заключения примем соответствующие меры.



По поводу запрета китайским компаниям разрабатывать месторождения заместитель полпреда правительства в Нарынской области отметил, что с местными жителями будут проводиться разъяснительные работы.



- Они наши инвесторы, и единственное, что мы можем сделать для людей - это требовать от китайцев, чтобы они соблюдали все экологические нормы, - добавил Какен Азизович.



Бакыт Стамов

http://www.vesti.kg/index.php?option=com_k2&view=item&id=49151&Itemid=136