Камчыбек Ташиев о Райымбеке Матраимове: «Только джигиты вроде Райыма смогут наставить страну на путь развития!»

К.Ташиев: Если будем выгонять людей из-за каких-то слухов, то будущее вряд ли у нас будет хорошее.

Общественность неоднозначно отреагировала на увольнение Райымбека Матраимова, по прозвищу «Райым миллион», с должности заместителя главы Государственной таможенной службы. По этому поводу высказался и лидер политической партии «Ата Журт» Камчыбек Ташиев.

- Конечно, назначение и увольнение какого-либо человека – входит в полномочие государственных руководителей. Но есть большой спорный вопрос – есть ли объективность в ведении кадровой политики, учитываются ли образование и компетентность человека при назначении на ту или иную должность? Есть еще более весомый вопрос – достойны ли занимаемой должности государственные руководители, которым доверено право отбирать кадры? Как они управляют, справляются ли, принесли ли пользу народу? Поэтому, будет не лишним проанализировать и упомянутый вопрос.

Райымбека Матраимова я знаю еще с его молодости. До сих пор не видел человека, который дурно о нем отзывался. Начинал рядовым инспектором и дослужился до должности главы Государственной таможенной службы. Значит, он добивается этого благодаря навыкам, компетенции. Его увольнение – неправильное решение, государство должно пользоваться опытом такого человека. Могли бы даже назначить на пост главы Таможенной службы. Добиваться развития страны способны только такие люди, заслужившие любовь народа.

Конечно, из-за своих достижений Райым нажил немало ненавистников. Наверное все они распускают про него слухи. Честно говоря, ничего из того, что про него говорят, не было доказано. Ни один из тех сплетников не осмелится сказать Райыму в лицо: «Ты плохой». Что касается его благотворительной деятельности, то перечислять можно долго. Короче говоря, таких джигитов нельзя оставлять на улице. Сидящие во власти люди должны ценить таких сыновей народа. Иначе государство не будет развиваться. На должности назначаться должны люди, которых любит народ. Вы знаете, какие сейчас люди возглавляют области, министерства. Смехотворно. Положение у нас незавидное, если будем выгонять людей из-за каких-то слухов, то будущее вряд ли у нас будет хорошее.

Источник: газета «Майдан.kg» №56 от 06.12.2017 / стр. 1

http://www.gezitter.org/society/65838/