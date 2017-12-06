Бишкек, “Саясат.kg”. Кыргызстанским учителям поручено неукоснительно соблюдать нормы педагогической этики после случая в Жумгале. Об этом сообщает пресс-служба Минобразования и науки КР.
Министр образования и науки Гульмира Кудайбердиева направила во все школы Кыргызстана приказ об неукоснительном соблюдении педагогами норм педагогической этики.
В приказе министра говорится о недопущении применения эмоционального, психического, физического насилия в отношении детей в соответствии со ст.29 закона «Об образовании».
Руководителям школ поручено провести педагогические советы в школах, ознакомить под роспись с данным приказом каждого учителя.
В ведомстве уточняют, что целесообразность приказа вызвана порочащим статус учителя поведением учителя средней школы имени Н.Крупской села Мин-Куш Жумгальского района Нарынской области Перизат Курманкожоевой.
В настоящее время приказом отдела образования Жумгальского района директору школы объявлен выговор. Учительница Перизат Курманкожоева была уволена по статье 381 п.2 Трудового кодекса КР.
Относительно обеспеченности школьников учебниками Министерство образования и науки отмечает, что учебный фонд на 115 учеников данной школы составляет 1 093 учебника. В том числе 217 учебников на 7 учеников 10-11 классов.
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