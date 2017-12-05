Расул Умбеталиев: Если Чубак ажы хочет иметь гарем, то ему надо срочно уезжать в страны Персидского залива

Бишкек, “Саясат.kg”. Чубак ажы указал, через кого надо вести борьбу с системной коррупцией. Об этом заявил общественный деятель Расул Умбеталиев.

Напомним, что экс-муфтий КР, ныне действующий член Совета улемов Кыргызстана Чубак ажы Жалилов 28 ноября 2017 г. в интервью сайту kabarlar.org откровенно заявил о своей второй жене гражданскому обществу для того, чтобы она себя не чувствовало любовницей (“ойнош”) и что такие женщины имеют права и должны открыто заявлять о себе.

“Я могу перечислить наших известных молдо, руководителей и депутатов, у которых есть вторые жены. Это не позорно, ведь они хранят наши традиции, и им надо вручить за это ордена”, - подтвердил Чубак ажы Жалилов.

“В своем откровенном признании экс-муфтий раскрыл огромный пласт проблем, связанных многоженством - внутренняя и внешняя проституция, суицид детей в неполноценных семьях, посуточная сдача квартир для любовных потех, разводы семейных пар трудовых мигрантов, выходы замуж вторыми женами за иностранцев, рождения внебрачных детей, которых выбрасывают в общественные туалеты или оставляют умирать на улицах и многое другое. Чубак ажы считает, что многим которые имеют второстепенных жен, не хватает смелости рассказать о них, из-за влияния гражданского общества. Но никто не заинтересован в разглашении семейных тайн, особенно государственные служащие и богатые бизнесмены. Это чревато потерей морального облика, перед собственной женой, детьми и близкими родственниками и огромного материального ущерба, при заполнении декларации доходов и расходов”, - говорит Умбеталиев.

По словам Р.Умбеталиева, с приходом “пятого поколения лидеров” КНР, во главе с Си Цзиньпинем началась бескомпромиссная и решительная “борьба с коррупцией и разложением”. В практическом плане была развернута компания по борьбе с “разложенцами”. Начата она была с самого простого - выявления любовниц высокопоставленных чиновников и организации сексуальных скандалов с использованием интернета. На этой почве своих должностей лишились несколько сотен чиновников высокого государственного уровня, в том числе директор Центрального бюро редактирования и переводов ЦК КПК Цзюньцин.

В мае 2017 г. видный чиновник энергетического ведомства Лю Тенань лишился работы, когда его любовница заявили журналистам, что он выманивал у банков 200 млн. долларов. В прошлом году в интернет попала видеозапись, на которой секретарь райкома партии из Чунцина Лэй Чжэнфу занимался сексом с любовницей. Лэю пришлось уйти в отставку.

Следующим направлением стало декларирование не только доходов, но и расходов чиновников.

В целях повышения эффективности компании “по борьбе с коррупцией и разложением” принято решение повысить открытость судебного производства. С 1 января 2014 г. вступили в силу принятые Верховным народным судом КНР “Правила обнародования в сети интернет решений народных судов”, согласно которым все приговоры, решения и постановления подлежат обязательному размещению на сайте народного суда в сети. Кроме того, из любой точки КНР и мира можно в онлайн режиме следить, за происходящим в суде разбирательством. Такая публичность, несомненно, способствует снижению уровня коррупции в судебном аппарате, решения которого носят гласный характер.

“Во всех сделках между нечестными чиновниками и их любовницами, страдающей стороной выступают интересы государства и общества»,- заявляет самое известное издание Китая.

В декабре 2012 г. агентство “Синьхуа” опубликовало статистические данные о том, что в 95 % случаев, снятые с должностей чиновники имели второстепенных жен (бао эрнай) и более в чем 60 % случаев коррупционные преступления совершались из-за любовниц.

Многие любовницы всегда опасаются более привлекательных соперниц и являются частыми конфликтами с “папочками”. Из-за ревности второстепенные жены регулярно “сливают” в сеть компромат на своих покровителей и эти разоблачения в интернете приобрели в Китае характер эпидемии. В ходе бескомпромиссной и решительной “борьбы с коррупцией и разложением” в КНР появилось понятие на государственном масштабе – “Борьба с коррупцией, при помощи любовниц чиновников”.

Как сообщило информационное агентство «Синьхуа” более 15 % коррупционных преступлений выявлены, при помощи бывших любовниц продажных государственных служащих.

Ежегодно 9 декабря в мире отмечается Международный день борьбы с коррупцией, который был провозглашен в 2003 году Генеральной Ассамблеей ООН. В этой связи, эксперт считает, что необходимо использовать методы и профилактические мероприятия КНР по “борьбе с коррупцией и разложением” в Кыргызстане.

“Появились последователи Чубак ажы – экс-вице-мэр г.Кызыл-Кия Мамыт Ботоев имеет четыре жены. Об этом редакции “Vesti.kg” 1 декабря 2017 г. сообщила координатор южного региона ОО “Народный контроль” Роза Маманова. А также заявила об участии в коррупционных преступлениях, по незаконные разработки угольного месторождения “Бель Алма”, высокопоставленных чиновников Государственной кадровой службы и МВД КР.

Возможно, экс муфтий Жалилов не понесет ответственность за женитьбу на второстепенной супруге, по законам мусульманского шариата. Но в любом случае вторая жена будет считаться “токол” или “ойнош”, просто конституционный закон КР не допускает многоженство. Если Чубак ажы хочет иметь гарем, то ему надо срочно уезжать в страны Персидского залива.

Но, за проведения нике известных молдо, руководителей и депутатов, за пропаганду и за призывы граждан мусульманской веры КР, заключать и вступать незаконные браки со второстепенными любовницами экс-муфтий Чубак ажы должен понести ответственность, вплоть до уголовной.

Откровенное признание Жалилова не проста, так как это является пробным шаром-проверки на прочность гражданского общества.

Министр юстиции КР М.Кайыпов, при режиме К.Бакиева, пытался легализовать многоженство через парламент Кыргызстана.

Наверное, в скором будущем простые граждане станут обладателями информации о наличии второстепенных супруг, при согласии первых жен, государственных служащих самого высокого ранга в Кыргызстане”,- отметил общественный деятель Р.Умбеталиев.