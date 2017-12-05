Запрет на кыргызские продукты в Казахстане. Как будут решать?

Выход из конфликта между Кыргызстаном и Казахстаном подразумевает отдельную работу по каждой из кыргызстанских фирм, которым запрещено ввозить продукцию в Казахстан.



Выход из конфликта между Кыргызстаном и Казахстаном подразумевает отдельную работу по каждой из кыргызстанских фирм, которым запрещено ввозить продукцию в Казахстан. Об этом сообщил вице-премьер-министр КР Толкунбек Абдыгулов, выступая сегодня, 5 декабря, на пресс-конференции по итогам переговоров в Астане.

По его словам, во время обсуждения "дорожной карты" вопрос о фирмах, попавших под запрет в Казахстане, не поднимался. Но проблема, утверждает Абдыгулов, обязательно будет решаться.

"Эти компании вновь будут проходить проверку для подтверждения сертификата качества у нас в стране", - пояснил чиновник

Абдыгулов также подчеркнул, что сертификаты качества и стандартов, полученные в КР, должны быть действительны на всей территории республики и в других странах ЕАЭС без каких-либо исключений.

Что же касается появления третьего контролирующего лица на границе со стороны ЕАЭС, то для этого необходимо будет создать нормативно-правовую базу, упорядочить документы.



"Предварительно ущерб от этой ситуации на границе составил 0,3% ВВП Кыргызстана, но более точный подсчет можно провести позже. Что же касается жалоб на действия Казахстана в ВТО и ЕЭК, то они приостановлены и, скорее всего, Кыргызстан их отзовет. Ведь вопросы урегулированы", - добавил Абдыгулов.

Представитель кабмина добавил, что этими жалобами Кыргызстан создал хороший прецедент - использовал все возможные инструменты в урегулировании конфликтов.

Ранее Кыргызстан обратился с жалобами на действия Казахстана на границе во Всемирную торговую организацию, а также в Евразийскую экономическую комиссию.

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