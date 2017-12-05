Отдых закончился? Алмазбек Атамбаев вернулся из зарубежной поездки

Экс-президент Алмазбек Атамбаев вернулся с отдыха за рубежом, сообщил агентству "Sputnik Кыргызстан" источник, приближенный к бывшему главе государства.
Экс-президент Алмазбек Атамбаев вернулся с отдыха за рубежом, сообщил агентству "Sputnik Кыргызстан" источник, приближенный к бывшему главе государства.
Напомним, 24 ноября Сооронбай Жээнбеков вступил в должность президента Кыргызстана. Атамбаев стал экс-президентом.
"После инаугурации Алмазбек Шаршенович провел ряд встреч, а потом уехал за рубеж отдыхать. Теперь уже вернулся", - сказал собеседник.
В какой стране отдыхал Атамбаев, не уточняется.
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