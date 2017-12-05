Против сбежавших из ИВС Сокулукского РОВД возбудили еще одно уголовное дело

В отношении четырех сбежавших из ИВС Сокулукского районного отдела внутренних дел возбудили еще одно уголовное дело — по статье «Побег» УК КР.
В отношении четырех сбежавших из ИВС Сокулукского районного отдела внутренних дел возбудили еще одно уголовное дело — по статье «Побег» УК КР.
Все четверо подследственнных задержаны и отправлены в СИЗО-1 Бишкека. На допросе они заявили, что не собирались сбегать и нарушать режим, и не смогли объяснить, кто им открыл камеру и выпустил. В тот день в РОВД дежурили девять милиционеров.
28 ноября пойманы обвиняемый в убийстве Рамиль Базаркулов и Бакыт Дилдешев, которому инкриминируют разбой. 29 ноября сотрудники милиции задержали в Бишкеке третьего сбежавшего — Багтията Ачылдурдиева, а 1 декабря задержан четвертый беглец — Кайрат Джанботоев, обвиняемый в убийстве.
Они сбежали из ИВС 27 ноября. По предварительным данным, кто-то на 13 минут отключил электричество и открыл камеру, выпустив подозреваемых в совершении особо тяжких преступлений.
По результатам служебного расследования уволены сотрудники Сокулукского РОВД, начальники получили выговор.
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