Чубак ажы Жалилов заявил, что в своих высказываниях не призывал к нарушению законов Кыргызстана

Бишкек, “Саясат.kg”. Проводится всесторонняя проверка по высказываниям богослова Чубак ажы Жалилова. Об этом сообщает пресс-служба ГУВД г.Бишкек.



Чубак ажы был приглашен в ГУВД Бишкека для проверки по высказываниям что он женился во второй раз, не разведясь с первой супругой.



В ходе беседы с Чубак Жалиловым, он рассказал что в настоящее время ту женщина о которой речь идет, он считает любимой и не состоит ни в официальном браке, ни в гражданском союзе, единственная женщина от которой у них имеются совместные дети является официальной супругой. Как пояснил Чубак Жалилов, в своих высказываниях он не призывал к нарушению действующих законов Кыргызстана.



В настоящее время проводится всестороннее проверка, так как в законодательство есть определенные требования к доказательной базе.



По результатам проверки будут дана дополнительная информация.