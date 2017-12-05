МИД подтвердил гибель кыргызстанки в Турции

Генеральное консульство Кыргызстана в Стамбуле получило подтверждение факта смерти гражданки Кыргызстана в турецкой провинции Бурса. Полиция начала расследование по выяснению причин смерти кыргызстанки.
Генеральное консульство Кыргызстана в Стамбуле получило подтверждение факта смерти гражданки Кыргызстана в турецкой провинции Бурса. Полиция начала расследование по выяснению причин смерти кыргызстанки.
По данным МИД, погибшей оказалась 27-летняя Р.А., уроженка Таласской области.
Генконсульство связалось с родственниками кыргызстанки для информирования о случившемся. Достигнута договоренность с турецкой авиакомпанией о доставке тела погибшей на родину на безвозмездной основе по маршруту Стамбул – Бишкек.
О гибели кыргызстанки в Бурсе ранее сообщило местное издание Dogan. По предварительным данным, женщина упала с 3 этажа жилого дома.
По официальным данным, в Турции проживает около 14 тысяч граждан Кыргызстана.
Азаттык
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