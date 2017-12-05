За рубежом отбывают наказание 1778 кыргызстанцев

За рубежом наказание за различные преступления отбывают 1778 кыргызстанцев.



За рубежом наказание за различные преступления отбывают 1778 кыргызстанцев.

Об этом сообщил заместитель руководителя консульской службы МИД КР Алмаз Имангазиев. По его словам, большинство заключенных кыргызстанцев отбывают наказание в России, Казахстане и Таджикистане.

В то же время в Китае на сегодняшний день в местах не столь отдаленных находится 18 граждан КР. В 2017 году было принято решение, что двое из них будут возвращены на родину.

Алмаз Имангазиев добавил, что МИД ведет работу по оказанию правовой помощи кыргызстанцам за рубежом.

На прошлой неделе глава Госагентства по миграции при правительстве КР Медетбек Айдаралиев на заседании Жогорку Кенеша сообщил, что на защиту прав мигрантов в 2018 году будет выделено 27 млн сомов. По его информации, число работающих за рубежом мигрантов из КР составляет 717 тысяч человек.

Между тем, по неофициальным данным, называется цифра в более чем 1 млн граждан.

Азаттык