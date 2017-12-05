Жээнбеков назвал терроризм и экстремизм наиболее актуальными угрозами для Кыргызстана

«Терроризм и экстремизм остаются наиболее актуальными угрозами для Кыргызстана», - заявил президент Сооронбай Жээнбеков, принимая главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева.
«Терроризм и экстремизм остаются наиболее актуальными угрозами для Кыргызстана», - заявил президент Сооронбай Жээнбеков, принимая главу ГКНБ Абдиля Сегизбаева.
По его словам, компетентным органам в целом удается противодействовать вызовам и угрозам терроризма и религиозного экстремизма. «Но так как эти угрозы имеют долгосрочный характер, необходимо усиливать работу в этом направлении», - считает Жээнбеков.
Президент сказал, что требуется усилить профилактическую работу среди приверженцев радикальных течений, обратить пристальное внимание на распространение экстремистской идеологии в социальных сетях, усилить работу по информационному противостоянию терроризму и экстремизму, выработать единую стратегию, в том числе информационную.
В Кыргызстане с начала года задержаны десятки граждан по подозрению в членстве в террористических организациях. Многие из них, по данным ГКНБ, участвовали в боевых действия в Сирии.
Азаттык
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