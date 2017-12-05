Ч. Жалилова вызвали на допрос и вынуждали опровергнуть заявление о второй жене, - адвокат

На допросе в Бишкекском городском управлении внутренних дел Чубака Жалилова вынуждали опровергнуть заявление о второй жене. Об этом сегодня, 4 декабря, заявил в агентстве АКИpress его адвокат Акин Токталиев.

На допросе в Бишкекском городском управлении внутренних дел Чубака Жалилова вынуждали опровергнуть заявление о второй жене. Об этом сегодня, 4 декабря, заявил в агентстве АКИpress его адвокат Акин Токталиев.

По словам защитника, 1 декабря воспрепятствовали выезду из страны Ч. Жалилову на контрольно-пропускном пункте "Ак-Жол", обосновав тем, что он находится в розыске. После этого Ч. Жалилов выехал для лечения в Чолпон-Ату, оттуда его привезли в Бишкек. В субботу, 2 декабря, он был вызван на допрос.

"Он не отказался от своего заявления о факте взятия второй жены. Ч. Жалилов свое решение обосновал тем, что многие чиновники и депутаты имеют любовниц, а это надо узаконивать. Также он привел простой факт, что кыргызские женщины выходят замуж в зарубежных странах. Кто будет заботиться об одиноких женщинах, когда те состарятся?" - сказал А. Токталиев.

Адвокат также заявил, что действие Ч. Жалилова не подпадает под статью Уголовного кодекса (взятие двух или более жен, иными словами, ведение общего хозяйства или совместное проживание с двумя или более женщинами).

Основанием для призыва на допрос стали заявления депутатов Жогорку Кенеша Эльвиры Сурабалдиевой и Аиды Касмалиевой. Сейчас Ч. Жалилов отпущен под домашний арест, под подписку о невыезде. Министерство внутренних дел подтвердило, что Чубак Жалилов доставлен в Бишкекское ГУВД для дачи показаний.

Однако городское управление милиции отказалось давать комментарии по факту допроса. Как сообщает орган, проверка проводится на основании заявления правозащитницы Азизы Абдирасуловой относительно того, что Чубак Жалилов взял вторую жену, не разведясь с первой.

Источник: Баракелде, перевод: gezitter.org