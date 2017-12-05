Втайне радующийся Кулматов любимец бога?

Как мы забудем, что кажущийся совершенно невозмутимым человеком, но на деле вспыльчивый Кубанычбек Кулматов еще во времена мэрства в столице показал себя балованным сынком, совсем не смог или не хотел работать?



Как мы забудем, что кажущийся совершенно невозмутимым человеком, но на деле вспыльчивый Кубанычбек Кулматов еще во времена мэрства в столице показал себя балованным сынком, совсем не смог или не хотел работать? Из упрямства мэр не то чтобы слушать мнения горожан, он не считался даже с советами депутатов городского кенеша, что вызывало недовольство в общественности.

Не способного нормально работать Кулматова тогдашний президент Алмазбек Атамбаев довольно сильно предупреждал «если не можешь работать, присматривай другую работу». Оказалось, этому типу говори, не говори, хоть кол на голове теши, все равно. Кулматов пропустил его слова мимо ушей. Интересно, невольно вспоминаешь, качая головой, когда именно этот Кулматов при его назначении новым градоначальником сказал: «Проблемы города не решаются не от нехватки средств, а от управления». Потом вдруг Кулматов с поста мэра столицы сел и придавил собой очень хлебный Кыргызско-Российский фонд развития. И вот тогда мы узнали, что Кыргызстан это страна, где некоторые с утра до ночи заняты зарабатыванием денег на хлеб, а некоторые разбрасываются деньгами, получая зарплаты больше миллиона сомов. Нужен факт?

В бытность председателем Кыргызско-Российского фонда развития Кулматов, участвуя на собрании Жогорку Кенеша, на вопрос депутатов «какую зарплату вы получаете?», насмешил ответом: «Наша зарплата – коммерческая тайна». Конечно, в общественности вызвало живое обсуждение получение Кулматовым зарплаты в 15 тысяч долларов. А теперь он верхом оседлал Национальный банк. У этого героя хвост мелькает только в тех местах, где сыплются деньги. Кулматов родился только чтоб стать любимцем бога? В настоящее время начали раскрываться его недостатки в Кыргызско-Российском фонде развития. Даст ли теперь ответ?

Источник: газета «De факто» №46 от 01.12.2017/стр.7, перевод: gezitter.org