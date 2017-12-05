Министр Мурашев ежегодно тратит на обслуживание своей служебной машины 850 тысяч сомов

Ставший известным народу не какой-нибудь удовлетворительной работой, а хулиганским насилием «герой» по имени Нурбек Мурашев воспользовался фракционной политикой и пришел министром Министерства сельского хозяйства.
Ставший известным народу не какой-нибудь удовлетворительной работой, а хулиганским насилием «герой» по имени Нурбек Мурашев воспользовался фракционной политикой и пришел министром Министерства сельского хозяйства. За целый год не осчастливил указанную отрасль. В летнюю жару не вылезал из кабинета, вальяжно развалившись под кондиционером. В принципе, раз обслуживает сельское хозяйство, он должен был бегать с крестьянами наперегонки, жариться под солнцем. Было необходимо на самый худой конец получить весть на месте, увидеть своими глазами, что сажают крестьяне.
К сожалению, министр с заплывшим складками жира затылком и шеей не вышел на поля. Но гонял до отказа служебную машину с ревом, не можем точно сказать, куда ездил. На обслуживание служебной машины министра-лежебоки, который не объезжал крестьян, а ел и пил, за один год за счет государства потрачено 840 тысяч сомов. Это ж какие средства?! Если только машина министра в рамках закона глотает 1 млн сомов, то как будет развиваться наше государство? Такому министру надо разбить нос, сразу дать пинка под зад. Куда смотрят соответствующие органы?
Источник: газета «De факто» №46 от 01.12.2017/стр.3, перевод: gezitter.org
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