Нашел ли свое место наш материнский - родной язык?

Мы рождаемся, ползаем, начинаем ходить, потом появляется речь. Начинаем лепетать, коряво говорить. Кыргыз называет это «оо, речь появилась».

Сначала речь появляется со слова «апа – мама». Иногда «ата – отец». Соответственно называют «эне тил» - «материнский язык». Потому что место матери невероятное.



Мы рождаемся, ползаем, начинаем ходить, потом появляется речь. Начинаем лепетать, коряво говорить. Кыргыз называет это «оо, речь появилась».

Сначала речь появляется со слова «апа – мама». Иногда «ата – отец». Соответственно называют «эне тил» - «материнский язык». Потому что место матери невероятное.

Сейчас живут большие понятия «ата-энеси, эне-атасы» - родители. Конечно, в значении «отец и мать». Известно, раньше до социализма говорилось отдельно «отец», «мать». Говоря по правде, «энеси»-«его мать» вообще не отмечалось. Таким суровым был закон боевого времени. Но, не выходя наружу, всегда внутри существовала «обладательница счастья».

Знающий цену языка великий кыргыз дал точную оценку «красноречие – предвестник мастерства». Пока не замечал наличие такого выражения у других народов. Может, и было, но сомневаюсь, что работает сегодня. Написанная вчера конституция как назло не работает. Тысячи лет назад сказанное слово работает до сих пор.

Сталкиваясь с тяготами жизни, страданиями, уходя туда, возвращаясь сюда, проигрывая, побеждая, кыргыз говорил «голову можно отрезать, а язык – нет». Это было неизменным, незабываемым, неисчерпаемым законом. Здесь речь идет о том, что значимость языка выше значимости головы. Цена истории и культуры выше цены жизни.

Вот так, родич. А как сейчас? Оказывается, когда отец-мать уходили куда-то, то присматривающая за младшим плаксивым ребенком сестра или брат успокаивали словами, то есть, языком – «тил эмизип». Пока не придут родители с гостей. И сейчас живет этот метод. Сейчас наш язык, кажется, в том же положении. Как будто наши отец-мать ушли в гости, а мы словами-языком успокаиваем (тил эмизип), снова и снова смотрим в окно. Говоря «ну когда же вернутся?!».

Источник: газета «De факто» №46 от 01.2017/стр.7, перевод: gezitter.org