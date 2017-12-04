Семь причин для лишения родительских прав в Кыргызстане

В Министерстве труда и социального развития рассказали ИА «24.kg» о причинах, по которым могут лишить родительских прав в Кыргызстане.

Если родители (один из них):

— уклоняются от выполнения обязанностей родителей, в том числе при злостном уклонении от уплаты алиментов;

— отказываются без уважительных причин взять своего ребенка из родильного дома либо из иного лечебного и воспитательного учреждения;

— злоупотребляют своими родительскими правами;

— жестоко обращаются с детьми, в том числе осуществляют физическое или психическое насилие над ними, покушаются на их половую неприкосновенность;

— являются больными хроническим алкоголизмом или наркоманией;

— совершили умышленное преступление против жизни или здоровья своих детей либо супруга;

— допускают бродяжничество своих несовершеннолетних детей, вовлекают их в наихудшие формы детского труда.

За 9 месяцев в республике лишили прав 101 родителя. Лишение родительских прав не освобождает от обязанности содержать своего ребенка.

Лишение родительских прав производится в судебном порядке. В Семейном кодексе прописано, что права могут быть восстановлены, если родители изменили свое поведение, образ жизни и отношение к воспитанию ребенка.



Делается это также через суд с участием прокурора и представителей отдела по защите семьи и детей Минсоцразвития.



Ссылка: https://24.kg/obschestvo/70007/

