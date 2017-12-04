ГУОБДД МВД дали советы как избежать аварий на дорогах

ГУОБДД МВД дали советы как избежать аварий на дорогах



Гаишники просят граждан быть внимательнее в связи с плохой погодой



Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД рекомендует водителям в связи с ухудшением погодных условий выбирать скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным и погодным условиям, избегать опасных манёвров и соблюдать дистанцию, по возможности, отказаться от использования личного автотранспорта и избегать дальних поездок.

Поменять шины летние на зимние шины, проверить техническое состояние автомобиля, особенно это касается владельцев дизельного автотранспорта. В большей степени низкие температуры негативно влияют на работу аккумулятора, неисправность которого может создать затруднения при запуске автомобиля. При покупке стекло омывающей жидкости обращайте внимание на указания производителя о минимально допустимой температуре, при которой она не замерзает.

Пешеходам рекомендуется даже на регулируемых пешеходных переходах не начинать переход, пока все автомобили не остановятся. В темное время суток не стоит забывать про использование световозвращающих элементов.



Пресс-служба ГУОБДД МВД



vesti.kg



