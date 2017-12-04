ГУОБДД МВД дали советы как избежать аварий на дорогах
Гаишники просят граждан быть внимательнее в связи с плохой погодой
Главное управление по обеспечению безопасности дорожного движения МВД рекомендует водителям в связи с ухудшением погодных условий выбирать скоростной режим, соответствующий конкретным дорожным и погодным условиям, избегать опасных манёвров и соблюдать дистанцию, по возможности, отказаться от использования личного автотранспорта и избегать дальних поездок.
Поменять шины летние на зимние шины, проверить техническое состояние автомобиля, особенно это касается владельцев дизельного автотранспорта. В большей степени низкие температуры негативно влияют на работу аккумулятора, неисправность которого может создать затруднения при запуске автомобиля. При покупке стекло омывающей жидкости обращайте внимание на указания производителя о минимально допустимой температуре, при которой она не замерзает.
Пешеходам рекомендуется даже на регулируемых пешеходных переходах не начинать переход, пока все автомобили не остановятся. В темное время суток не стоит забывать про использование световозвращающих элементов.
Пресс-служба ГУОБДД МВД
vesti.kg
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